12 Kuliner Penyetan di Sidoarjo dengan Lauk Paling Lengkap, Rasanya Mantap dan Sambalnya Sedap

JawaPos.com – Penyetan adalah salah satu kuliner paling digemari warga Sidoarjo, hadir dalam berbagai pilihan lauk dari iga, ayam, ikan, bebek, hingga tempe yang semuanya disajikan dengan sambal khas yang menggugah selera.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot luas yang nyaman, penyetan Sidoarjo selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner favorit berbagai kalangan.

Setiap warung punya keistimewaan sambalnya masing-masing, mulai dari yang pedas menggigit hingga yang gurih manis dan cocok untuk semua selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Kamis (9/4), berikut 12 rekomendasi kuliner penyetan di Sidoarjo.

1. Warung Leko

Warung yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 3D, Pucang ini dikenal luas berkat iga penyetnya yang lembut, gurih, manis, dan disajikan dengan sambal khas yang sangat menggugah selera.

Selain iga penyet, tersedia pula iga bakar, tempe penyet, ayam penyet, dan ikan penyet sebagai pilihan menu yang tidak kalah lezat.

Buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 21.00, warung ini selalu ramai terutama saat jam makan siang dan malam.