Muhammad Ridwan
27 Maret 2026, 13.52 WIB

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel di Kawasan Senen, Bertekad Sediakan Hunian Layak

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel di Kawasan Senen, Bertekad Sediakan Hunian Layak - Image

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel di Kawasan Senen, Bertekad Sediakan Hunian Layak

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan blusukan ke bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3) sore. Mengenakan kemeja biru dan topi krem, Prabowo didampingi sejumlah ajudan menyusuri permukiman warga yang berada di bantaran rel kereta api.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Prabowo membagikan kegiatan blusukannya tersebut.

“Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat,” tulisnya pada akun Instagram @prabowo.

Permukiman yang dikunjungi terlihat sangat padat dan dinilai kurang layak huni, meskipun lokasinya hanya sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Jakarta.

Dalam kunjungannya, Prabowo tampak serius mendengarkan berbagai keluhan warga. Ia juga terlihat akrab saat berinteraksi, termasuk menepuk bahu warga yang menyapanya.

Dalam momen lain, Prabowo sempat berjalan di atas rel kereta api. Saat itu, sebuah kereta melintas, sementara ia sedang dikerumuni warga, terutama ibu-ibu yang ingin bersalaman.

Warga kemudian mengingatkan Prabowo untuk menepi karena kereta dari arah berlawanan juga akan melintas. “Pak, kereta,” ujar warga sambil mengajaknya menjauh dari rel.

Usai mendengar langsung aspirasi masyarakat, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi hunian di kawasan tersebut.

“Insyaallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat. Ini sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

