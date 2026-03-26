Muhammad Ridwan
26 Maret 2026, 15.12 WIB

Prabowo Panggil Menteri-Menteri ke Hambalang, Bahas Pengolahan Sampah jadi Energi

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/3). (Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/3).

Di antaranya yang hadir yakni CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

Fokus utama pembahasan adalah percepatan program pengelolaan sampah menjadi energi di Indonesia.

Presiden Prabowo menerima Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi Bapak Rosan Roeslani bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya di kediaman Hambalang, Rabu 25 Maret 2026," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Rabu (25/3) malam.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Teddy, Rosan melaporkan program pengelolaan sampah di kota-kota besar di Indonesia.

Program Waste to Energy (WTE) menjadi salah satu solusi yang didorong pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah, sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali dan kota lainnya di Indonesia," jelasnya.

Teddy menegaskan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan di Indonesia.

“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik," pungkasnya.

