Al Ittihad Kembali Dekati Mohamed Salah, Transfer Gratis Jadi Senjata Utama

JawaPos.com - Saga masa depan Mohamed Salah makin panas. Setelah memastikan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim, kini klub Liga Pro Saudi, Al Ittihad, kembali bergerak cepat untuk mencoba mengamankan tanda tangan sang bintang.

Ini bukan kali pertama Al Ittihad datang dengan niat serius. Pada September 2023, mereka sempat mengajukan tawaran fantastis sebesar £150 juta, namun langsung ditolak. Kali ini, situasinya berbeda. Salah akan tersedia secara gratis dan itu jelas mengubah segalanya.

Baca Juga:Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026

Melansir ESPN, dengan status bebas transfer, Al Ittihad melihat peluang emas untuk mendatangkan pemain yang bisa menjadi wajah baru klub. Apalagi setelah kepergian Karim Benzema, mereka membutuhkan sosok besar untuk menjaga daya tarik tim, baik di dalam maupun luar lapangan.

Persaingan memang ada, tetapi tidak terlalu ramai. Disebutkan bahwa hanya Al Qadsiah yang memiliki kekuatan finansial dan ambisi untuk menyaingi langkah Al Ittihad. Sementara itu, klub-klub besar Saudi lainnya seperti Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ahli justru tidak menunjukkan ketertarikan serius terhadap Salah.

Di sisi lain, keputusan Liverpool untuk melepas Salah secara gratis meskipun masih memiliki sisa kontrak satu tahun cukup mengejutkan. Kontrak yang baru ditandatangani pada April 2025 itu seharusnya mengikatnya hingga 2027. Namun, situasi berubah cepat.

Performa Salah musim ini disebut mengalami penurunan. Ia bahkan sempat dicadangkan dalam tiga pertandingan berturut-turut, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Ketegangan pun sempat muncul, terutama setelah ia menuduh klub telah "mengorbankannya" di tengah hasil buruk tim.

Meski begitu, warisan Salah di Liverpool tetap tidak tergoyahkan. Dalam sembilan tahun pengabdiannya, ia mencatatkan 255 gol dari 435 penampilan. Ia juga membantu tim meraih delapan gelar besar, termasuk dua trofi Premier League dan satu Liga Champions.

Tak hanya Salah, Al Ittihad juga dikabarkan mengincar nama besar lain untuk memperkuat skuad. Gelandang Manchester United, Casemiro, masuk dalam radar mereka dan berpotensi didatangkan secara gratis musim depan. Namun, keputusan tersebut masih bergantung pada situasi internal klub, termasuk masa depan Fabinho.

Sementara itu, Casemiro sendiri sempat menyatakan masih ingin bermain di level tertinggi Eropa, meski kontraknya akan segera berakhir.