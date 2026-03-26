Dimas Choirul
27 Maret 2026, 05.49 WIB

Sarpras Kopdes Merah Putih Dikebut, Kemenkop: Bentuk Keberpihakan Presiden Terhadap Usaha Rakyat

Aktivitas salah satu Koperasi Merah Putih yang ada di Jakarta. (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah mempercepat pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), meski sebagian pihak mempertanyakan urutan prioritasnya. Namun, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan langkah tersebut penting agar bisnis rakyat bisa langsung bergerak.
 
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus menilai pembangunan sarana dan prasarana merupakan bentuk keberpihakan Presiden terhadap usaha rakyat.
 
“Tidak ada yang salah, mana yang duluan tidak jadi masalah. Mau jalan dulu sambil pelan-pelan nyicil Capex-nya tidak masalah. Tadi saya bilang, Inpres nomor 17 tahun 2025 itu bukti kecintaan dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat," katanya kepada Jawapos.com, Rabu (25/3).
 
Panel menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur selama ini menjadi hambatan utama masyarakat desa dalam berbisnis.  “Bagaimana rakyat mau bisnis kalau tempatnya tidak ada, gudang tidak ada?” ujarnya.
 
 
Menurutnya, kehadiran infrastruktur akan mempercepat koperasi menjalankan fungsi bisnis, termasuk sebagai penyalur LPG, pupuk, hingga offtaker hasil panen.
 
Sebagaimana diketahui, Program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) memasuki fase krusial. Setelah 80.000 koperasi terbentuk secara kelembagaan, pemerintah kini menghadapi tantangan besar: memastikan seluruh koperasi benar-benar beroperasi dan tidak sekadar berdiri di atas kertas.
 
Dalam fase operasional, pemerintah pun menyiapkan enam variabel utama agar koperasi benar-benar berjalan bisnisnya.
Enam faktor tersebut meliputi skema modal awal, panduan operasional, pendampingan bisnis, platform digital, HUB di tingkat kabupaten, hingga relaksasi berbagai regulasi untuk mendukung bisnis Kopdes.
 
