Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 14.06 WIB

8 Tanda Diam-Diam Bahwa Pernikahan Telah Berakhir Secara Emosional Selama Bertahun-Tahun

seseorang yang kehilangan rasa kepada pasangannya / freepik - Image

seseorang yang kehilangan rasa kepada pasangannya / freepik

JawaPos.com - Tidak semua pernikahan berakhir dengan pertengkaran besar, perselingkuhan, atau keputusan dramatis untuk berpisah. Ada juga yang “selesai” secara perlahan—hampir tanpa suara. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja: masih tinggal bersama, masih berbicara, bahkan mungkin masih menjalani rutinitas sebagai pasangan.

Namun di dalamnya, hubungan itu sudah lama kosong secara emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), inilah tanda-tanda diam-diam yang sering muncul ketika pernikahan sebenarnya telah berakhir secara emosional, bahkan jika tidak ada satu pun yang benar-benar pergi.

1. Percakapan Hanya Soal Hal Teknis, Bukan Perasaan

Komunikasi masih ada, tetapi hanya sebatas:

“Sudah makan?”
“Anak dijemput jam berapa?”
“Tagihan sudah dibayar?”

Tidak ada lagi percakapan mendalam tentang:

perasaan
mimpi
kekhawatiran
atau hal-hal pribadi

Jika hubungan hanya berfungsi sebagai sistem koordinasi hidup, bukan sebagai ruang berbagi jiwa, itu tanda kuat bahwa koneksi emosional telah memudar.

2. Tidak Ada Lagi Keinginan untuk Memperbaiki

Di masa awal, konflik mungkin diikuti dengan usaha memperbaiki:

meminta maaf
berdiskusi
mencari solusi

Namun dalam hubungan yang “sudah selesai secara emosional”, konflik justru:

diabaikan
ditunda tanpa akhir
atau dianggap tidak penting

Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena salah satu atau kedua pihak sudah tidak peduli lagi untuk memperbaiki.

3. Kehadiran Pasangan Tidak Lagi Memberi Rasa Nyaman

Dulu, pasangan adalah tempat pulang. Sekarang, kehadiran mereka terasa:

netral
biasa saja
atau bahkan melelahkan

Tidak ada lagi rasa hangat saat bersama. Bahkan, terkadang lebih nyaman saat sendirian daripada bersama pasangan.

Ini bukan tentang kebosanan sesaat, tetapi tentang hilangnya keterikatan emosional.

4. Kehidupan Emosional Dijalani Sendiri-Sendiri

Setiap orang tetap punya kehidupan batin—hanya saja tidak lagi dibagikan kepada pasangan.

Misalnya:

curhat ke teman, bukan ke pasangan
menyimpan masalah sendiri
merasa pasangan “tidak akan mengerti” atau “tidak peduli”

Ketika pasangan tidak lagi menjadi tempat berbagi emosi, hubungan itu pada dasarnya sudah kehilangan inti terdalamnya.

5. Tidak Ada Lagi Rasa Kehilangan Saat Menjauh

Dalam hubungan yang sehat, jarak biasanya menimbulkan:

rindu
keinginan untuk kembali dekat

Namun dalam hubungan yang sudah mati secara emosional:

tidak ada rasa kehilangan
bahkan jarak terasa melegakan

Jika ketidakhadiran pasangan tidak memicu apa-apa—itu pertanda hubungan sudah kehilangan makna emosionalnya.

6. Sentuhan Fisik Menjadi Hambar atau Sekadar Formalitas

Kedekatan fisik bukan hanya soal hubungan intim, tetapi juga:

pelukan
sentuhan kecil
kedekatan spontan

Ketika semua itu:

jarang terjadi
terasa kaku
atau dilakukan hanya karena “seharusnya begitu”

Maka kemungkinan besar hubungan emosional di baliknya sudah lama hilang.

7. Masa Depan Tidak Lagi Dibayangkan Bersama

Pasangan yang terhubung secara emosional biasanya:

merencanakan masa depan bersama
membicarakan impian jangka panjang

Sebaliknya, dalam hubungan yang sudah kosong:

masa depan terasa individual
rencana dibuat tanpa melibatkan pasangan secara emosional
atau bahkan tidak ada visi bersama sama sekali

Secara tidak sadar, masing-masing sudah berjalan sendiri.

8. Bertahan Bukan Karena Cinta, Tapi Karena Kebiasaan atau Kewajiban

Ini adalah tanda paling halus sekaligus paling kuat.

Pernikahan tetap berjalan karena:

anak
tekanan sosial
kenyamanan finansial
atau sekadar takut memulai ulang

Namun jika jujur pada diri sendiri, yang tersisa bukan lagi cinta—melainkan:

rutinitas
tanggung jawab
dan rasa “ya sudah begini saja”
Penutup

Pernikahan yang berakhir secara emosional tidak selalu terlihat dari luar. Tidak ada ledakan, tidak ada drama besar—hanya perlahan kehilangan makna.

Namun penting untuk dipahami:
menyadari kondisi ini bukan berarti semuanya sudah benar-benar selesai. Bagi sebagian pasangan, ini bisa menjadi titik awal untuk:

membangun kembali koneksi
memperbaiki komunikasi
atau mengambil keputusan yang lebih jujur terhadap diri sendiri

Yang paling penting adalah keberanian untuk melihat kenyataan, bukan hanya mempertahankan bentuk hubungan tanpa isinya.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
