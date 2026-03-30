Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 17.55 WIB

8 Hal yang Sebaiknya Anda Simpan Sampai Mati, Tak Peduli Seberapa Besar Kepercayaan Anda pada Seseorang Menurut Psikologi

seseorang yang merasakan beberapa hal sampai mati (Freepik/odua) - Image

seseorang yang merasakan beberapa hal sampai mati (Freepik/odua)


JawaPos.com - Dalam hidup, kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat—baik itu dengan pasangan, teman, keluarga, maupun rekan kerja.

Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa ada batas sehat dalam membuka diri. Tidak semua hal harus dibagikan, bahkan kepada orang yang paling Anda percayai sekalipun.

Bukan karena Anda harus curiga atau tertutup, tetapi karena menjaga sebagian hal untuk diri sendiri adalah bentuk kesehatan mental, batas pribadi (boundaries), dan perlindungan diri.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 hal yang sebaiknya Anda simpan sampai akhir hidup Anda.

1. Rahasia Terdalam yang Bisa Menghancurkan Anda Jika Disalahgunakan

Setiap orang memiliki sisi gelap—pikiran, pengalaman, atau kesalahan masa lalu yang sangat sensitif.

Menurut psikologi, mengungkapkan rahasia terdalam:

Bisa menciptakan kerentanan ekstrem
Dapat digunakan sebagai alat manipulasi jika hubungan berubah

Bukan berarti Anda harus memendam semuanya, tetapi pilihlah:

Apa yang perlu dibagikan untuk penyembuhan
Apa yang cukup diproses sendiri atau dengan profesional (psikolog)

2. Rencana Besar Anda Sebelum Terwujud

Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengumumkan rencana terlalu dini justru menurunkan peluang keberhasilan.

Kenapa?

Otak merasa “sudah mencapai sesuatu” hanya dengan membicarakannya
Orang lain bisa meragukan atau menjatuhkan motivasi Anda
Risiko sabotase sosial (sengaja atau tidak)

Lebih baik:

Kerjakan dalam diam, tunjukkan melalui hasil.

3. Detail Keuangan Anda Secara Lengkap

Keuangan adalah salah satu sumber konflik terbesar dalam hubungan.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa mengetahui kondisi finansial seseorang bisa memicu:

Kecemburuan
Ekspektasi tidak realistis
Pemanfaatan (dipinjam, dimanfaatkan, dll.)

Anda boleh transparan dalam konteks tertentu (misalnya pasangan), tapi tetap:

Simpan kontrol penuh atas informasi detail Anda

4. Kelemahan Anda yang Bisa Dimanfaatkan

Membuka kelemahan itu penting—tapi tidak semua kelemahan harus diketahui semua orang.

Contoh:

Ketakutan terbesar
Titik emosional paling rapuh
Hal yang mudah memicu Anda

Dalam psikologi relasi, orang (bahkan yang baik sekalipun) bisa:

Secara tidak sadar menggunakan kelemahan Anda saat konflik

Jadi, bijaklah dalam memilih siapa yang benar-benar aman untuk mengetahui sisi ini.

5. Opini Jujur Anda Tentang Semua Orang

Anda mungkin punya penilaian jujur tentang orang lain—dan itu wajar.

Namun, mengatakan semuanya bisa:

Merusak hubungan
Menimbulkan konflik yang tidak perlu
Berbalik merugikan Anda

Psikologi komunikasi menyarankan:

Tidak semua kebenaran harus diucapkan, terutama jika tidak membawa manfaat.

6. Semua Detail Kehidupan Pribadi Anda

Di era sekarang, banyak orang terbiasa oversharing.

Padahal:

Semakin banyak orang tahu tentang Anda, semakin besar kemungkinan penilaian dan tekanan sosial
Privasi yang minim = stres yang lebih tinggi

Menjaga sebagian hidup tetap privat memberi Anda:

Rasa kontrol
Ruang aman untuk diri sendiri

7. Kesalahan Masa Lalu yang Tidak Perlu Diketahui

Tidak semua kesalahan harus diumbar, terutama jika:

Sudah Anda perbaiki
Tidak relevan dengan kehidupan sekarang
Tidak berdampak pada orang lain saat ini

Psikologi perkembangan menekankan bahwa:

Identitas manusia terus berubah. Anda bukan masa lalu Anda.

Membagikan hal ini pada orang yang salah bisa membuat Anda terus terjebak dalam label lama.

8. Batas Toleransi Anda yang Sebenarnya

Ini mungkin terdengar aneh, tapi penting.

Jika semua orang tahu batas Anda:

Mereka bisa mendorong sampai titik itu
Anda lebih mudah dimanipulasi

Sebaliknya, jika Anda menjaga batas tetap fleksibel dan tidak sepenuhnya terlihat:

Anda memiliki kontrol situasi
Orang lain tidak bisa memperkirakan sejauh mana mereka bisa bertindak
Penutup

Menjaga sesuatu untuk diri sendiri bukan berarti Anda tidak jujur atau tidak percaya. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda:

Mengenal diri sendiri
Memiliki batas yang sehat
Menghargai keamanan emosional Anda

Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-boundary awareness—kemampuan untuk tahu apa yang harus dibagikan dan apa yang perlu dilindungi.

Karena pada akhirnya:

Kepercayaan itu penting, tapi kendali atas diri sendiri jauh lebih penting.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore