Orang yang Diam-Diam Mengabaikan Orang Lain dalam Percakapan Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengabaikan orang lain dalam percakapan. (Freepik/alexkich)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial sehari-hari, percakapan adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak semua interaksi berjalan dengan hangat dan penuh perhatian. Ada tipe orang yang tampak hadir secara fisik dalam percakapan, tetapi secara emosional justru menjauh—mereka diam-diam mengabaikan lawan bicara.
Fenomena ini sering kali tidak disadari secara langsung, karena tidak selalu ditunjukkan dengan sikap kasar atau penolakan terang-terangan. Justru, bentuk pengabaian ini sering halus, terselubung, dan sulit dikenali. Menurut perspektif psikologi, perilaku ini bisa mencerminkan pola tertentu dalam cara seseorang berinteraksi dan memproses hubungan sosial.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri khas orang yang diam-diam mengabaikan orang lain dalam percakapan:
1. Kontak Mata yang Minim atau Tidak Konsisten
Salah satu tanda paling jelas adalah kurangnya kontak mata. Orang yang benar-benar terlibat dalam percakapan cenderung menjaga kontak mata sebagai bentuk perhatian dan keterhubungan. Sebaliknya, individu yang mengabaikan sering kali:
Mengalihkan pandangan ke ponsel atau lingkungan sekitar
Menatap kosong tanpa benar-benar “hadir”
Menghindari kontak mata saat lawan bicara berbicara
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan rendahnya keterlibatan emosional.
2. Respons yang Pendek dan Tidak Berkembang
Mereka mungkin tetap menjawab, tetapi responsnya singkat dan tidak mengundang kelanjutan percakapan. Misalnya:
“Oh.”
“Ya.”
“Gitu ya.”
Jawaban seperti ini menunjukkan kurangnya minat untuk menggali lebih dalam atau membangun koneksi.
3. Sering Mengalihkan Topik ke Diri Sendiri
Alih-alih merespons apa yang disampaikan lawan bicara, mereka justru mengarahkan pembicaraan kembali ke diri sendiri. Ini bisa terlihat seperti:
Memotong cerita orang lain
Menghubungkan setiap topik dengan pengalaman pribadi
Tidak menanggapi inti pembicaraan sebelumnya
Dalam banyak kasus, ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian atau kurangnya empati.
4. Tidak Mengingat Hal Penting dari Percakapan Sebelumnya
Orang yang benar-benar peduli biasanya mengingat detail kecil, seperti cerita, perasaan, atau kejadian penting yang pernah dibagikan. Sebaliknya, orang yang sering mengabaikan:
Lupa hal-hal yang pernah dibicarakan
Mengulang pertanyaan yang sama
Tidak menunjukkan tindak lanjut dari percakapan sebelumnya
Ini mencerminkan bahwa mereka tidak benar-benar memperhatikan sejak awal.
5. Bahasa Tubuh yang Tertutup
Bahasa tubuh sering kali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Ciri-cirinya meliputi:
Menyilangkan tangan atau tubuh menjauh
Menghadap ke arah lain
Tampak gelisah atau ingin segera pergi
Dalam psikologi nonverbal, ini menunjukkan ketidaknyamanan atau keinginan untuk keluar dari interaksi.
6. Terlihat “Hadir”, Tapi Pikiran di Tempat Lain
Fenomena ini sering disebut sebagai “pseudo-listening” atau mendengarkan semu. Mereka tampak mendengarkan, tetapi sebenarnya:
Tidak bisa mengulang apa yang baru saja dikatakan
Memberikan respons yang tidak relevan
Terlihat melamun atau terdistraksi
Ini menandakan kurangnya fokus dan keterlibatan mental dalam percakapan.
7. Jarang Mengajukan Pertanyaan Balik
Percakapan yang sehat bersifat dua arah. Orang yang peduli akan menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya. Namun, individu yang mengabaikan cenderung:
Tidak bertanya balik
Tidak menggali lebih dalam cerita orang lain
Membiarkan percakapan berjalan sepihak
Kurangnya pertanyaan mencerminkan minimnya minat terhadap perspektif orang lain.
8. Mengakhiri Percakapan Secara Tiba-Tiba atau Tidak Tulus
Ciri terakhir adalah cara mereka menutup percakapan. Biasanya:
Terlihat tergesa-gesa untuk mengakhiri
Memberikan alasan yang tidak jelas
Menutup percakapan tanpa empati atau kesan hangat
Ini bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai atau diabaikan.
Mengapa Perilaku Ini Terjadi?
Dari sudut pandang psikologi, perilaku mengabaikan dalam percakapan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:
Kelelahan mental atau emosional
Kurangnya keterampilan komunikasi
Sikap egosentris
Ketidaknyamanan sosial
Prioritas yang berbeda dalam hubungan
Tidak selalu berarti orang tersebut berniat buruk, tetapi dampaknya tetap bisa dirasakan negatif oleh orang lain.
Dampaknya dalam Hubungan Sosial
Pengabaian yang terus-menerus, meskipun halus, dapat:
Mengurangi kepercayaan
Membuat orang lain merasa tidak dihargai
Merusak kedekatan emosional
Menimbulkan jarak dalam hubungan
Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan hubungan menjadi renggang atau bahkan berakhir.
Penutup
Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk memahami dinamika sosial di sekitar kita. Baik sebagai pihak yang mengalami maupun yang mungkin tanpa sadar melakukannya, kesadaran adalah kunci untuk memperbaiki kualitas komunikasi.