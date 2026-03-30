Orang yang Diam-Diam Mengabaikan Orang Lain dalam Percakapan Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial sehari-hari, percakapan adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak semua interaksi berjalan dengan hangat dan penuh perhatian. Ada tipe orang yang tampak hadir secara fisik dalam percakapan, tetapi secara emosional justru menjauh—mereka diam-diam mengabaikan lawan bicara.



Fenomena ini sering kali tidak disadari secara langsung, karena tidak selalu ditunjukkan dengan sikap kasar atau penolakan terang-terangan. Justru, bentuk pengabaian ini sering halus, terselubung, dan sulit dikenali. Menurut perspektif psikologi, perilaku ini bisa mencerminkan pola tertentu dalam cara seseorang berinteraksi dan memproses hubungan sosial.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri khas orang yang diam-diam mengabaikan orang lain dalam percakapan:



1. Kontak Mata yang Minim atau Tidak Konsisten



Salah satu tanda paling jelas adalah kurangnya kontak mata. Orang yang benar-benar terlibat dalam percakapan cenderung menjaga kontak mata sebagai bentuk perhatian dan keterhubungan. Sebaliknya, individu yang mengabaikan sering kali:



Mengalihkan pandangan ke ponsel atau lingkungan sekitar

Menatap kosong tanpa benar-benar “hadir”

Menghindari kontak mata saat lawan bicara berbicara



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan rendahnya keterlibatan emosional.



2. Respons yang Pendek dan Tidak Berkembang



Mereka mungkin tetap menjawab, tetapi responsnya singkat dan tidak mengundang kelanjutan percakapan. Misalnya:



“Oh.”

“Ya.”

“Gitu ya.”



Jawaban seperti ini menunjukkan kurangnya minat untuk menggali lebih dalam atau membangun koneksi.



3. Sering Mengalihkan Topik ke Diri Sendiri



Alih-alih merespons apa yang disampaikan lawan bicara, mereka justru mengarahkan pembicaraan kembali ke diri sendiri. Ini bisa terlihat seperti:



Memotong cerita orang lain

Menghubungkan setiap topik dengan pengalaman pribadi

Tidak menanggapi inti pembicaraan sebelumnya



Dalam banyak kasus, ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian atau kurangnya empati.



4. Tidak Mengingat Hal Penting dari Percakapan Sebelumnya



Orang yang benar-benar peduli biasanya mengingat detail kecil, seperti cerita, perasaan, atau kejadian penting yang pernah dibagikan. Sebaliknya, orang yang sering mengabaikan:



Lupa hal-hal yang pernah dibicarakan

Mengulang pertanyaan yang sama

Tidak menunjukkan tindak lanjut dari percakapan sebelumnya



Ini mencerminkan bahwa mereka tidak benar-benar memperhatikan sejak awal.



5. Bahasa Tubuh yang Tertutup



Bahasa tubuh sering kali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Ciri-cirinya meliputi:



Menyilangkan tangan atau tubuh menjauh

Menghadap ke arah lain

Tampak gelisah atau ingin segera pergi



Dalam psikologi nonverbal, ini menunjukkan ketidaknyamanan atau keinginan untuk keluar dari interaksi.



6. Terlihat “Hadir”, Tapi Pikiran di Tempat Lain



Fenomena ini sering disebut sebagai “pseudo-listening” atau mendengarkan semu. Mereka tampak mendengarkan, tetapi sebenarnya:



Tidak bisa mengulang apa yang baru saja dikatakan

Memberikan respons yang tidak relevan

Terlihat melamun atau terdistraksi



Ini menandakan kurangnya fokus dan keterlibatan mental dalam percakapan.



7. Jarang Mengajukan Pertanyaan Balik



Percakapan yang sehat bersifat dua arah. Orang yang peduli akan menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya. Namun, individu yang mengabaikan cenderung:



Tidak bertanya balik

Tidak menggali lebih dalam cerita orang lain

Membiarkan percakapan berjalan sepihak



Kurangnya pertanyaan mencerminkan minimnya minat terhadap perspektif orang lain.



8. Mengakhiri Percakapan Secara Tiba-Tiba atau Tidak Tulus



Ciri terakhir adalah cara mereka menutup percakapan. Biasanya:



Terlihat tergesa-gesa untuk mengakhiri

Memberikan alasan yang tidak jelas

Menutup percakapan tanpa empati atau kesan hangat



Ini bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai atau diabaikan.



Mengapa Perilaku Ini Terjadi?



Dari sudut pandang psikologi, perilaku mengabaikan dalam percakapan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:



Kelelahan mental atau emosional

Kurangnya keterampilan komunikasi

Sikap egosentris

Ketidaknyamanan sosial

Prioritas yang berbeda dalam hubungan



Tidak selalu berarti orang tersebut berniat buruk, tetapi dampaknya tetap bisa dirasakan negatif oleh orang lain.



Dampaknya dalam Hubungan Sosial



Pengabaian yang terus-menerus, meskipun halus, dapat:



Mengurangi kepercayaan

Membuat orang lain merasa tidak dihargai

Merusak kedekatan emosional

Menimbulkan jarak dalam hubungan



Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan hubungan menjadi renggang atau bahkan berakhir.



Penutup



Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk memahami dinamika sosial di sekitar kita. Baik sebagai pihak yang mengalami maupun yang mungkin tanpa sadar melakukannya, kesadaran adalah kunci untuk memperbaiki kualitas komunikasi.



