Antonius Oskarianto Adur
31 Maret 2026, 07.10 WIB

Respons Sassuolo Usai Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Raih Penghargaan di PSSI Awards 2026

Jay Idzes terima penghargaan Men’s Player of The Year di PSSI Awards 2026. (Dok. Jay Idzes)

JawaPos.com - Sassuolo berikan respons setelah Jay Idzes berhasil terpilih menjadi Men’s Player of The Year di PSSI Awards 2026. Bek andalannya itu mendapatkan penghargaan tersebut pada acara yang digelar di Studio 6 Emtek City, Jakarta, Sabtu (28/3).

Di media sosial, Sassuolo memberikan selamat kepada pemainnya itu dengan julukan Jay Idzes yaitu "Bang Jay." "Congrats Bang Jay," tulis akun Instagram resmi klub pada Senin (30/3).

Saat menerima penghargaan Men’s Player of The Year, Jay Idzes memberikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh PSSI.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir dan seluruh tim PSSI yang telah mengatur segalanya dengan sangat baik, bahkan dari balik layar. Saya tahu banyak orang mungkin tidak selalu melihat kerja keras itu, tapi saya benar-benar menghargainya," kata Jay Idzes yang dikutip laman resmi PSSI.

Selain itu, Idzes mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah mendukung karirnya. Pemain 25 tahun itu juga berterima kasih kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga saya, karena tanpa mereka saya tidak akan berada di posisi ini hari ini. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan staf selama dua tahun terakhir sejak saya bergabung," ujar Idzes.

"Mereka selalu bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Penghargaan ini saya persembahkan untuk mereka. Terima kasih," pungkas Kapten Timnas Indonesia itu.

Dalam nominasi Men’s Player of The Year, Jay Idzes berhasil unggul dari pesaingnya dengan hasil 58.70 persen. Dia mengalahkan empat pemain lainnya yaitu Kevin Diks, Calvin Verdonk, Yakob Sayuri, dan Rizky Ridho.

Artikel Terkait
Tampil Dominan, Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Tampil Dominan, Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

31 Maret 2026, 05.29 WIB

Kevin Diks Blak-blakan! Dibandingkan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Ini Kelebihan John Herdman Tangani Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks Blak-blakan! Dibandingkan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Ini Kelebihan John Herdman Tangani Timnas Indonesia

30 Maret 2026, 23.17 WIB

Daftar Pemenang PSSI Awards 2026 dari Pemain Terbaik hingga Penghargaan Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Daftar Pemenang PSSI Awards 2026 dari Pemain Terbaik hingga Penghargaan Khusus

29 Maret 2026, 16.12 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

