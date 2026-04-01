Alasan Minum Air Hangat Lemon pada Pagi Hari Tidak Cukup untuk Membakar Lemak Perut

JawaPos.com - Kebiasaan minum air hangat lemon di pagi hari dipercaya dapat menurunkan berat badan dan mengurangi lemak perut. Tapi, benarkah hanya meminum air lemon pada pagi hari bisa membakar lemak perut?

Dilansir dari Healthline, Rabu (1/4), air lemon memberikan peningkatan hidrasi tubuh dan mengurangi seseorang mengkonsumsi kandungan gula. Namun, mengosumsi air hangat lemon di pagi hari tidak cukup untuk membakar lemak perut.

Tidak ada minuman yang bisa membakar lemak di area perut saja. Sehingga bisa disebut mitos diet jika minum air lemon di pagi hari dapat membakar lemak. Cara tubuh manusia membakar lemak berdasarkan keseimbangan kalori, hormon, dan metabolisme keseluruhan.

Lemak pada tubuh akan berkurang secara bertahap dari berbagai area, tidak hanya dari perut saja. Pembakaran lemak ditentukan oleh energi tubuh secara menyeluruh. Berikut beberapa alasan air lemon tidak bisa membakar lemak perut.

Manfaat utama air lemon sebenarnya hanya dari airnya

Air lemon mengandung rendah kalori yang digunakan sebagai pengganti minuman manis. Air lemon tidak memiliki efek khusu untuk membakar lemak di perut. Manfaatnya berasal dari air yang membantu tubuh tetap terhidrasi, meningkatkan rasa kenyang, dan mendukung metabolisme normal. Manfaat utama air lemon adalah menghidrasi dan pengurangan kalori minuman lain seperti yang dilansir oleh Healthline, Jumat (23/1).

Lemon memberi nutrisi, bukan efek pelangsing instan

Lemon mengandung antioksidan dan vitamin c yang membantu sistem imun, kesehatan kulit,. dan fungsi metabolisme tubuh. Nutrisi ini mengandung kesehatan secara umum, bukan langsung mengurangi lemak tubuh. Tanpa pola makan seimbang dan aktivitas fisik, perubahan badan tidak signifikan.Air lemon sama dengan vitamin c serta dapat meningkatkan konsumsi cairan, bukan mengefek pada pembakaran lemak seperti yang dilansir oleh Healthline, Jumat (19/1).

Penurunan berat badan terjadi karena kebiasaan, bukan minuman tunggal

Banyak orang mengetahui bahwa minum banyak air dapat membuat berat badan lebih rendah. Namun, faktor utama bukan lemon, tapi kebiasaan hidup yang berubah menjadi sehat. Minum air sebelum makan dapat meningkatkan rasa kenyang yang membantu mengurangi asupan kalori. Air lemon tidak untuk menurunkan berat badan, namun sebagai peningkatan hidrasi dan pola hidup sehat seperti yang dilansir dari Health, Jumat (9/2).

Lemak perut hanya bisa berkurang dengan kombinasi strategi

Pembakaran lemak terjadi ketika tubuh berada dalam defisit kalori. Proses ini melibatkan pola makan seimbang, dan metabolisme tubuh. Air lemon dapat membantu hidrasi dan menggantikan minuman tinggi gula, tetapi tidak bekerja untuk mengecilkan perut. Air lemon tidak cocok untuk mengecilkan perut, melainkan sebagai sehat pendukung menurut data yang dilansir dari TIME Magazine, Rabu (15/3).