11 Kebiasaan Sepele yang Dianggap Biasa, Padahal Orang Cerdas Justru Menghindarinya Karena Tidak Higienis

JawaPos.Com - Kebiasaan sehari-hari sering terbentuk tanpa disadari, menjadi bagian dari rutinitas yang terasa wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali perlahan membentuk pola hidup, meski tidak semuanya membawa dampak positif.

Dalam banyak kasus, sesuatu yang terlihat sepele justru menyimpan risiko tersembunyi bagi kesehatan dan kebersihan diri.

Menjaga kebersihan bukan hanya soal terlihat rapi atau bersih di permukaan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Orang yang peduli pada kesehatan biasanya lebih sadar terhadap detail-detail sederhana yang sering diabaikan.

Kebiasaan yang tampak tidak berbahaya bisa menjadi sumber kuman jika dilakukan terus-menerus tanpa perhatian.

Dilansir dari Yourtango. inilah sebelas kebiasaan sepele yang sering dianggap biasa, namun justru dihindari oleh orang yang lebih sadar akan kebersihan.

1. Menyentuh Wajah dengan Tangan Kotor

Tangan menjadi bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan berbagai permukaan.

Tanpa disadari, banyak kuman menempel dan berpindah saat tangan menyentuh wajah.

Kebiasaan ini sering dilakukan saat berpikir, menggaruk, atau sekadar menopang dagu.

Padahal, tindakan tersebut dapat memindahkan kotoran dan bakteri ke area sensitif seperti mata, hidung, dan mulut.

2. Jarang Membersihkan Ponsel

Ponsel merupakan benda yang hampir selalu berada di tangan. Banyak orang lupa bahwa permukaannya bisa menjadi sarang kuman karena sering digunakan di berbagai tempat.

Menggunakan ponsel tanpa pernah membersihkannya membuat kotoran menumpuk dan berpotensi berpindah ke tangan maupun wajah.