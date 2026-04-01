02 April 2026, 00.03 WIB

Ingin Tetap Awet Muda dan Menarik? Lakukan 7 Kebiasaan Harian Ini

ilustrasi orang yang awet muda.

JawaPos.com - Banyak orang ingin tetap terlihat segar dan awet muda, namun sering kali tidak menyadari bahwa rahasianya justru terletak pada kebiasaan yang dilakukan setiap hari.

Ada individu yang tampak jauh lebih muda, bahkan bisa terlihat 10 hingga 20 tahun di bawah usia sebenarnya. Hal ini bukan semata-mata karena faktor keturunan, tetapi juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang mereka terapkan.

Dalam kajian psikologi, pola pikir, rutinitas, serta cara merawat diri memiliki peran penting dalam memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan.

Lantas, kebiasaan apa yang membuat seseorang tetap terlihat muda dan berenergi? Mengacu pada Personal Branding Blog, berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang umum dimiliki oleh mereka yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

1) Tidur yang cukup dan berkualitas

Tidur yang baik adalah kunci utama untuk menjaga tubuh tetap segar dan awet muda. Saat tidur, tubuh melakukan regenerasi sel dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan serta stres.

Orang yang tidur cukup, sekitar 7-9 jam per malam, cenderung memiliki kulit yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang lebih stabil sepanjang hari.

2) Aktif bergerak setiap hari

Orang yang terlihat awet muda umumnya memiliki gaya hidup aktif. Mereka rutin berjalan kaki, berolahraga, atau melakukan aktivitas fisik ringan seperti yoga dan peregangan.

Aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga fleksibilitas tubuh, serta meningkatkan produksi hormon kebahagiaan yang membuat mereka tampak lebih segar dan bersemangat.

3) Pola makan sehat dan seimbang

Makanan yang dikonsumsi memiliki dampak besar pada kesehatan dan penampilan. Orang yang awet muda cenderung memilih makanan alami yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan.

Mereka menghindari makanan olahan, gula berlebih, serta lemak trans yang dapat mempercepat penuaan.

Mengonsumsi sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan protein berkualitas tinggi adalah kunci utama dalam menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

