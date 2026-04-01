Ingin Tetap Awet Muda dan Menarik? Lakukan 7 Kebiasaan Harian Ini

1) Tidur yang cukup dan berkualitas

Tidur yang baik adalah kunci utama untuk menjaga tubuh tetap segar dan awet muda. Saat tidur, tubuh melakukan regenerasi sel dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan serta stres.

Orang yang tidur cukup, sekitar 7-9 jam per malam, cenderung memiliki kulit yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang lebih stabil sepanjang hari.

2) Aktif bergerak setiap hari

Orang yang terlihat awet muda umumnya memiliki gaya hidup aktif. Mereka rutin berjalan kaki, berolahraga, atau melakukan aktivitas fisik ringan seperti yoga dan peregangan.

Aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga fleksibilitas tubuh, serta meningkatkan produksi hormon kebahagiaan yang membuat mereka tampak lebih segar dan bersemangat.

3) Pola makan sehat dan seimbang

Makanan yang dikonsumsi memiliki dampak besar pada kesehatan dan penampilan. Orang yang awet muda cenderung memilih makanan alami yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan.

Mereka menghindari makanan olahan, gula berlebih, serta lemak trans yang dapat mempercepat penuaan.