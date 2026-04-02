Reaksi Intan Nuraini Usai Disebut Mantan Terindah oleh Sahrul Gunawan

JawaPos.com - Sahrul Gunawan mengungkapkan hal yang mencengangkan dengan menyatakan bahwa Intan Nuraini sebagai mantan terindah baginya di salah satu acara televisi. Pernyataan tersebut tentu saja mengejutkan bagi beberapa pihak mengingat diucapkan di hadapan istri sahnya, Dine Mutiara Aziz.

Sahrul Gunawan dan Intan Nuraini diketahui memang sempat menjalin hubungan asmara pada masa lalu. Keduanya sempat terlibat dalam sinetron Bukan Cinderella.

Pernyataan Sahrul Gunawan yang menyebut dirinya sebagai mantan terindah rupanya sudah sampai ke telinga Intan Nuraini. Dia mengaku mengetahui hal tersebut dari potongan video yang dibagikan beberapa temannya.

“Jujur, aku dikirimi video ini sama teman-teman aku. Jujur, aku sudah biasa saja,” ujar Intan Nuraini.

"Memang selalu stigma Intan Nuraini itu sama Sahrul Gunawan. Orang kalau lihat aku, 'ini kan mantannya Sahrul Gunawan', gitu,” imbuhnya.

Meski sempat punya hubungan spesial di masa lalu, Intan Nuraini menegaskan antara dirinya dan Sahrul Gunawan kini punya kehidupan masing-masing. Intan Nuraini merasa kehidupan di masa lalu sebaiknya tidak perlu dibahas lagi.

"Memang harus dibahas lagi ya, kan sudah punya kehidupan masing-masing. Anak sudah 3, sudah punya kehidupan masing-masing juga,” ujar Intan Nuraini.

Dia pun mengungkapkan reaksi suaminya usai Sahrul Gunawan menyebutnya sebagai mantan terindah. Menurut Intan Nuraini, suaminya santai atau tidak cemburu.