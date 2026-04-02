10 Cara Sederhana Menjadi “Kaya” Tanpa Harus Punya Banyak Uang, Temukan Dalam Aktivitas Gratis Berikut

JawaPos.com - Suatu pagi yang tenang, seorang penulis di The Vessel, Una Quinn duduk di halaman belakang rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat.

Matahari perlahan terbit, mewarnai langit dengan gradasi merah muda dan emas yang menenangkan jiwa.

Di tengah keheningan itu, seorang tetangga melintas dan bercerita dengan penuh semangat tentang rencana pelayaran ketiganya tahun ini.

Ia bahkan mengajak Una untuk ikut, meskipun menyadari bahwa kondisi finansial Una sebagai pensiunan guru tidak memungkinkan hal tersebut.

Una hanya tersenyum. Namun setelah percakapan itu berlalu, ia merenung.

Baginya, kekayaan ternyata bukan soal berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa dalam seseorang bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana.

Momen pagi dengan teh hangat, tawa di kelas dansa komunitas, hingga waktu membaca untuk anak-anak di perpustakaan, semuanya terasa jauh lebih berharga daripada perjalanan mewah.

Dari pengalaman hidupnya selama puluhan tahun, Una memahami satu hal penting: kekayaan sejati bukan tentang angka di rekening, melainkan kualitas kebahagiaan yang dirasakan setiap hari.

Lantas apa saja aktivitas-aktivitas gratis yang diyakini dapat membuat Anda menemukan kegembiraan itu? Simak ulasannya dilansir dari laman The Vessel.

1. Berjalan Santai Tanpa Tujuan

Bagi Una Quinn, berjalan kaki bukan lagi sekadar aktivitas berpindah tempat. Ia melakukannya untuk menikmati perjalanan itu sendiri.

Tanpa target langkah atau alat pelacak, ia berjalan mengikuti ritme hati. Dalam perjalanan santainya, ia sering menemukan hal-hal tak terduga, mulai dari perpustakaan kecil tersembunyi hingga momen alam yang menyentuh.