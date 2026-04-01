02 April 2026, 02.37 WIB

8 Perilaku Ini Bikin Anda Lebih Menarik dalam Waktu Singkat, Penasaran?

Ilustrasi pribadi yang menarik (freepik)

JawaPos.com - Menjadi sosok yang menarik tidak hanya bergantung pada penampilan, tetapi juga pada cara Anda bersikap dan berinteraksi dengan orang lain.

Banyak yang mengira daya tarik adalah bawaan lahir, padahal kenyataannya hal itu bisa dikembangkan melalui kebiasaan dan perilaku tertentu. Menurut pakar hubungan, orang yang bersikap positif, percaya diri, dan mampu membangun hubungan dengan tulus cenderung lebih disukai dan meninggalkan kesan yang kuat.

Jika Anda ingin meningkatkan pesona diri dengan cepat, mengacu pada Blog Herald, berikut delapan perilaku yang dapat membantu Anda menjadi pribadi lebih menarik.

1) Menunjukkan Ketertarikan yang Tulus

Orang yang menarik adalah mereka yang benar-benar memperhatikan lawan bicaranya. Menunjukkan ketertarikan yang tulus melalui kontak mata, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menanggapi percakapan dengan antusias akan membuat orang lain merasa dihargai.

Ini menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan meningkatkan daya tarik Anda di mata orang lain.

2) Bersikap Baik kepada Orang Lain

Sikap baik adalah salah satu kunci utama dalam membangun daya tarik. Seseorang yang ramah, murah senyum, dan bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan cenderung lebih disukai.

Kebaikan menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang tulus dan dapat dipercaya, membuat orang merasa nyaman berada di sekitar Anda.

3) Memancarkan Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri adalah magnet alami yang membuat seseorang lebih menarik. Orang yang percaya diri tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian karena mereka sudah memiliki aura yang menarik.

Namun, kepercayaan diri yang dimaksud bukanlah kesombongan, melainkan sikap positif terhadap diri sendiri dan kemampuan yang dimiliki.

4) Tidak Takut Menunjukkan Kerentanan

Menunjukkan sisi manusiawi dan tidak berpura-pura sempurna justru membuat Anda lebih menarik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
