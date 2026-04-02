6 Cara Melatih Intuisi Dalam Diri agar Tidak Membuat Penyesalan di Masa Depan, Penasaran?

JawaPos.com – Beberapa dari kita mungkin pernah merasa ragu untuk melangkah, padahal kita telah mempertimbangkan semuanya agar baik-baik saja.

Bahkan kita mungkin secara tiba-tiba ingin mengubah rencana tanpa alasan yang jelas, dan ternyata memang perasaan kita menangkap tanda-tanda kegagalan.

Itu adalah sebuah intuisi yang secara alami kita memiliki perasaan untuk memprediksi sesuatu sebelum itu terjadi.

Dan banyak dari kita sering mengabaikan suara hati ini karena dianggap tidak logis atau tidak masuk akal.

Faktanya, dalam diri kita terdapat perasaan yang jauh lebih cepat menangkap sesuatu daripada pemikiran kita.

Dilansir dari Your Tango, ada enam cara melatih intuisi kita agar kita lebih percaya dan membuat keputusan tanpa penyesalan di masa depan.

1. Pikirkan Kalimat Sebelum Diucapkan

Kita mungkin pernah berbicara terlebih dulu lalu setelahnya menyesali perkataan yang telah dikeluarkan.

Ini bukan karena kita tidak berhati-hati, tapi terkadang mulut kita mengucapkan kebenaran sebelum otak kita sempat memprosesnya.