7 Frasa yang Sering Digunakan Orang Kaya Tapi Jarang Dipahami Orang dari Kalangan Kelas Menengah, Apa Saja?

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada di tengah percakapan yang terdengar cerdas, tapi terasa seperti bahasa lain?

Misalnya, saat seseorang berkata santai, “Saya perlu menyeimbangkan kembali portofolio sebelum akhir kuartal,” lalu Anda hanya mengangguk, meski dalam hati bingung maksudnya apa.

Fenomena ini bukan sekadar soal istilah. Ini tentang cara berpikir.

Banyak orang yang tumbuh di keluarga kelas pekerja atau menengah tidak terbiasa dengan konsep-konsep finansial tingkat lanjut. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena memang tidak pernah terekspos.

Padahal, di balik frasa-frasa tersebut tersembunyi prinsip penting tentang uang, waktu, dan peluang.

Dilansir dari laman geediting.com, berikut ini adalah 7 frasa yang sering digunakan orang kaya dan makna sebenarnya di baliknya.

1. “Uang Saya Bekerja untuk Saya”