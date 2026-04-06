6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma, Simak!

Asma dapat membuat pernapasan terasa sulit, terutama saat stres atau panik.

Namun, yoga dapat menjadi cara sederhana dan alami untuk meringankan masalah pernapasan.

Pose-pose ini memperkuat paru-paru, meningkatkan aliran udara, dan menenangkan pikiran tanpa menimbulkan ketegangan.

Latihan teratur membantu membangun kontrol pernapasan, mengurangi pemicu seperti kecemasan, dan meningkatkan energi secara keseluruhan.

Bagi pengidap asma, melakukan pose yoga tertentu dapat membuat perbedaan yang nyata, seperti dilansir ndtv.

1. Easy Pose

Mulailah sesi Anda dengan pose ini untuk melatih pernapasan diafragma yang dalam.

Duduklah dengan nyaman di atas matras dengan kaki disilangkan, tulang belakang lurus, dan tangan diletakkan di lutut.

Sentuh ujung ibu jari Anda ke jari telunjuk sambil meluruskan jari-jari lainnya.