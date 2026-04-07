5 Alasan Emosional yang Membuat Seseorang Sulit Melangkah Setelah Perceraian

JawaPos.Com - Perpisahan dalam sebuah pernikahan bukan hanya tentang berakhirnya sebuah ikatan, tetapi juga tentang runtuhnya harapan yang pernah dibangun bersama.

Keputusan untuk berpisah mungkin telah diambil dengan berbagai pertimbangan, namun dampak emosional yang ditinggalkan tidak selalu mudah untuk dihadapi.

Setelah perceraian, kehidupan tidak langsung kembali berjalan seperti biasa.

Perasaan kehilangan, kebingungan, hingga keraguan sering muncul silih berganti.

Proses untuk bangkit dan melangkah ke depan membutuhkan waktu, bahkan bagi mereka yang terlihat kuat sekalipun.

Tidak sedikit orang yang merasa terjebak dalam fase ini. Bukan karena tidak ingin maju, tetapi karena berbagai faktor emosional yang masih mengikat.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima alasan yang sering menjadi penyebab seseorang sulit melangkah setelah perceraian.

1. Kenangan yang Masih Terasa Dekat

Hubungan yang pernah dijalani meninggalkan banyak kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kenangan tersebut tidak hilang begitu saja ketika hubungan berakhir.

Hal-hal sederhana seperti tempat, lagu, atau kebiasaan sehari-hari bisa memicu ingatan yang kuat.

Setiap kenangan yang muncul membawa kembali perasaan yang pernah dirasakan, membuat proses untuk melepaskan menjadi lebih sulit.

Ketika kenangan masih terasa dekat, pikiran cenderung kembali ke masa lalu.

Hal ini membuat seseorang sulit fokus pada langkah ke depan, karena sebagian dirinya masih tertinggal di belakang.

2. Rasa Kehilangan yang Mendalam Perceraian tidak hanya berarti kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan rutinitas, peran, dan kehidupan yang sudah terbiasa dijalani. Perubahan ini menciptakan ruang kosong yang tidak mudah diisi.