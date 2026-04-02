Nanda Prayoga
02 April 2026, 07.04 WIB

XPENG Tancap Gas: Lompatan Besar di 2025 dan Ambisi Kuasai Era Physical AI di 2026

Mobil listrik XPeng P7. (Istimewa)

JawaPos.com - XPENG Inc. (“XPENG”), perusahaan teknologi kendaraan listrik berskala global, mencatat pencapaian impresif sepanjang 2025.

Capaian ini sekaligus mempertegas arah strategisnya untuk mempercepat transformasi menuju pemimpin global dalam pengembangan physical AI agents pada 2026.

Sepanjang tahun 2025, XPENG berhasil mengirimkan 429.449 unit kendaraan, melonjak 126 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum positif ini diperkuat dengan pencapaian laba bersih kuartalan pertama pada kuartal IV 2025 yang melampaui RMB 380 juta.

Kinerja tersebut didukung oleh tingginya permintaan terhadap model andalan seperti MONA M03 dan P7+ yang mendominasi segmennya.

Perusahaan juga menandai tonggak baru melalui dimulainya produksi massal X9, yang memperkenalkan konsep “one-vehicle, dual-energy”.

Ekspansi internasional XPENG turut menunjukkan akselerasi signifikan. Pengiriman ke pasar luar negeri mencapai 45.000 unit dan menyumbang lebih dari 15 persen terhadap total pendapatan perusahaan.

“Kami tidak hanya mencapai pertumbuhan skala yang tinggi, tetapi juga peningkatan signifikan dalam kapabilitas operasional. Hal ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan kami menuju profitabilitas yang didorong oleh kepemimpinan teknologi,” ujar He Xiaopeng, CEO XPENG.

XPENG semakin menegaskan identitasnya sebagai perusahaan teknologi melalui investasi besar di bidang physical AI.

Perusahaan mengembangkan ekosistem teknologi terintegrasi secara mandiri, mulai dari chip (SoC), model AI, hingga infrastruktur komputasi.

Artikel Terkait
Tips Mudik Pakai Mobil Listrik: Cara Jaga Baterai Tetap Efisien saat Perjalanan Jauh - Image
Otomotif

Tips Mudik Pakai Mobil Listrik: Cara Jaga Baterai Tetap Efisien saat Perjalanan Jauh

16 Maret 2026, 16.47 WIB

Honda Alami Kerugian Besar di Proyek Mobil Listrik, Fokus Beralih ke Hybrid - Image
Otomotif

Honda Alami Kerugian Besar di Proyek Mobil Listrik, Fokus Beralih ke Hybrid

16 Maret 2026, 06.52 WIB

Sering Dipakai Saat Mudik, Ini Aturan Fast Charging Mobil Listrik yang Jarang Diketahui - Image
Otomotif

Sering Dipakai Saat Mudik, Ini Aturan Fast Charging Mobil Listrik yang Jarang Diketahui

15 Maret 2026, 21.17 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

