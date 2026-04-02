XPENG Tancap Gas: Lompatan Besar di 2025 dan Ambisi Kuasai Era Physical AI di 2026

JawaPos.com - XPENG Inc. (“XPENG”), perusahaan teknologi kendaraan listrik berskala global, mencatat pencapaian impresif sepanjang 2025.

Capaian ini sekaligus mempertegas arah strategisnya untuk mempercepat transformasi menuju pemimpin global dalam pengembangan physical AI agents pada 2026.

Sepanjang tahun 2025, XPENG berhasil mengirimkan 429.449 unit kendaraan, melonjak 126 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum positif ini diperkuat dengan pencapaian laba bersih kuartalan pertama pada kuartal IV 2025 yang melampaui RMB 380 juta.

Kinerja tersebut didukung oleh tingginya permintaan terhadap model andalan seperti MONA M03 dan P7+ yang mendominasi segmennya.

Perusahaan juga menandai tonggak baru melalui dimulainya produksi massal X9, yang memperkenalkan konsep “one-vehicle, dual-energy”.

Ekspansi internasional XPENG turut menunjukkan akselerasi signifikan. Pengiriman ke pasar luar negeri mencapai 45.000 unit dan menyumbang lebih dari 15 persen terhadap total pendapatan perusahaan.

“Kami tidak hanya mencapai pertumbuhan skala yang tinggi, tetapi juga peningkatan signifikan dalam kapabilitas operasional. Hal ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan kami menuju profitabilitas yang didorong oleh kepemimpinan teknologi,” ujar He Xiaopeng, CEO XPENG.

XPENG semakin menegaskan identitasnya sebagai perusahaan teknologi melalui investasi besar di bidang physical AI.

