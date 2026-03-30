Red Flag Warnai Balapan Moto2 di GP Amerika Serikat 2026 usai Terjadi Insiden Massal di Tikungan 11

JawaPos.com – Balapan Moto2 dalam ajang Grand Prix Amerika 2026 di Circuit of the Americas berlangsung dramatis sejak lap pembuka.

Dilansir dari laman GP Blog pada Senin (30/3), Insiden besar langsung terjadi yang melibatkan sejumlah pembalap. Situasi tersebut memaksa pengawas lomba mengambil keputusan cepat.

Kecelakaan beruntun terjadi di Tikungan 11 yang melibatkan tujuh pembalap sekaligus. Insiden ini bermula setelah senggolan awal antara Joe Roberts dan Daniel Holgado di tikungan pertama. Dampaknya kemudian memicu kecelakaan lanjutan yang lebih besar.

Sejumlah pembalap turut terlibat dalam insiden tersebut. Mereka antara lain Filip Salac, David Alonso, Sergio Garcia, dan Dani Munoz. Selain itu, Colin Veijer, Ferrandez, dan Piqueras juga terdampak dalam kejadian tersebut.

Melihat kondisi lintasan yang tidak memungkinkan, pihak penyelenggara langsung mengibarkan bendera merah.

Balapanpun dihentikan sementara untuk memberikan waktu evakuasi dan penanganan medis. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan seluruh pembalap.

Seluruh pembalap dilaporkan dalam kondisi sadar setelah insiden tersebut. Namun, Piqueras dan Ferrandez harus dilarikan ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat itu, belum ada laporan resmi mengenai tingkat cedera yang dialami.

Setelah kondisi lintasan dinyatakan aman, balapan kembali dilanjutkan. Restart memberikan dinamika baru dalam persaingan antar pembalap. Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa pembalap untuk tampil lebih agresif.