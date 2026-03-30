Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.24 WIB

Red Flag Warnai Balapan Moto2 di GP Amerika Serikat 2026 usai Terjadi Insiden Massal di Tikungan 11

Kondisi balap Moto2 (MotoGP)

JawaPos.com – Balapan Moto2 dalam ajang Grand Prix Amerika 2026 di Circuit of the Americas berlangsung dramatis sejak lap pembuka.

Dilansir dari laman GP Blog pada Senin (30/3), Insiden besar langsung terjadi yang melibatkan sejumlah pembalap. Situasi tersebut memaksa pengawas lomba mengambil keputusan cepat.

Kecelakaan beruntun terjadi di Tikungan 11 yang melibatkan tujuh pembalap sekaligus. Insiden ini bermula setelah senggolan awal antara Joe Roberts dan Daniel Holgado di tikungan pertama. Dampaknya kemudian memicu kecelakaan lanjutan yang lebih besar.

Sejumlah pembalap turut terlibat dalam insiden tersebut. Mereka antara lain Filip Salac, David Alonso, Sergio Garcia, dan Dani Munoz. Selain itu, Colin Veijer, Ferrandez, dan Piqueras juga terdampak dalam kejadian tersebut.

Melihat kondisi lintasan yang tidak memungkinkan, pihak penyelenggara langsung mengibarkan bendera merah.

Balapanpun dihentikan sementara untuk memberikan waktu evakuasi dan penanganan medis. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan seluruh pembalap.

Seluruh pembalap dilaporkan dalam kondisi sadar setelah insiden tersebut. Namun, Piqueras dan Ferrandez harus dilarikan ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat itu, belum ada laporan resmi mengenai tingkat cedera yang dialami.

Setelah kondisi lintasan dinyatakan aman, balapan kembali dilanjutkan. Restart memberikan dinamika baru dalam persaingan antar pembalap. Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa pembalap untuk tampil lebih agresif.

Pada akhirnya, Senna Agius berhasil keluar sebagai pemenang. Ia mengalahkan Celestino Vietti dalam pertarungan yang berlangsung ketat. Kemenangan tersebut menjadi penutup dari balapan yang diwarnai insiden besar di awal lomba.

Artikel Terkait
Cetak Sejarah di Austin! Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan Tiga Seri Awal MotoGP 2026 - Image
Sports

Cetak Sejarah di Austin! Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan Tiga Seri Awal MotoGP 2026

30 Maret 2026, 23.12 WIB

Strategi Berani Jorge Martin Berbuah Kemenangan di MotoGP Sprint Amerika Serikat 2026 - Image
Moto GP

Strategi Berani Jorge Martin Berbuah Kemenangan di MotoGP Sprint Amerika Serikat 2026

29 Maret 2026, 16.10 WIB

Perkuat Ekosistem Honda di Indonesia FIFGroup Kembali Jadi Sponsor Tim HRC di MotoGP 2026 - Image
Otomotif

Perkuat Ekosistem Honda di Indonesia FIFGroup Kembali Jadi Sponsor Tim HRC di MotoGP 2026

27 Maret 2026, 03.36 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Sleman Selasa 31 Maret 2026

2

Takdirnya Menjadi Kaya, 6 Shio Ini Tak Bisa Menghindari Rezeki dari Langit

3

Jadwal Shalat Wilayah Tegal Selasa 31 Maret 2026

4

Rezeki Tak Bakal Lari, 7 Shio Ini Punya Otak Cerdas dalam Hal Mencari Uang

5

Dua Mobil di Tangerang Selatan Terlibat Kecelakaan, Ini Penyebabnya!

6

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Selasa 31 Maret 2026

7

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

8

8 Kebiasaan Ini Bikin Orang Cerdas Tak Dapat Mencapai Potensi Maksimalnya, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

9

Jadwal Shalat Wilayah Surakarta Selasa 31 Maret 2026

10

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

