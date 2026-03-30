Dominasi Marco Bezzecchi di COTA Bawa Kemenangan Meyakinkan pada MotoGP Amerika Serikat 2026

JawaPos.com – Marco Bezzecchi tampil dominan dalam ajang MotoGP Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (30/3), Pembalap tim Aprilia Racing tersebut berhasil meraih kemenangan dengan keunggulan yang meyakinkan. Hasil ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik musim ini.

Bezzecchi langsung menunjukkan performa impresif sejak awal balapan. Ia berhasil merebut posisi terdepan dari Pedro Acosta pada lap pertama. Sejak saat itu, ia tidak terkejar hingga menyentuh garis finis.

Meski tampil dominan, balapan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Insiden kontak sempat terjadi antara Bezzecchi dan Acosta di tikungan ke-11.

Namun, Bezzecchi mampu mempertahankan kendali dan melanjutkan balapan hingga meraih kemenangan.

Sebelumnya, Bezzecchi mengalami hasil kurang maksimal pada sesi sprint. Ia terjatuh saat berada di posisi kedua dan gagal meraih kemenangan. Kendati demikian, ia mampu bangkit dan menebus kesalahan tersebut pada balapan utama.

Bezzecchi mengakui bahwa dirinya sempat mencapai batas kemampuan saat balapan. Ia menyebut persaingan di MotoGP sangat ketat dan menuntut konsentrasi tinggi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemenangan tidak diraih dengan mudah meskipun terlihat dominan.

Kemenangan ini juga mengantarkan Bezzecchi mencetak rekor baru dalam jumlah lap terdepan secara beruntun.