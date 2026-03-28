Aulia Ramadhani
28 Maret 2026, 14.15 WIB

Makin Seru, Intip Kisah Park Jinyoung dan Kim Min Ju di Drama Still Shining

Park Jinyoung dan Kim Min Ju. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Selain sebagai idol, Park Jinyoung GOT7 kini membuktikan kehebatan aktingnya di drama Korea Still Shining

Dikutip dari Soompi, Sabtu (28/3), ia dan Kim Min Ju akan mencoba hubungan jarak jauh untuk kedua kalinya di drama tersebut

Dibintangi oleh Park Jinyoung dari GOT7 dan Kim Min Ju dari IZ*ONE, Still Shining menceritakan tentang anak muda yang pernah berbagi dunia mereka sendiri

Sebelumnya di Still Shining, Yeon Tae Seo (Park Jinyoung) dan Mo Eun Ah (Kim Min Ju) mengkonfirmasi bahwa perasaan mereka satu sama lain tetap tidak berubah.

Setelah akhirnya kembali bersama, pasangan ini kembali ke kebahagiaan masa lalu mereka sambil juga membawa kedewasaan baru ke dalam hubungan mereka.

Namun, tak lama kemudian pasangan yang baru bersatu kembali ini menghadapi gejolak emosi karena keadaan masing-masing.

Kemudian nenek Yeon Tae Seo tiba-tiba pingsan dan harus menjalani operasi, sementara Mo Eun Ah terguncang oleh kedatangan ibu tirinya yang tak terduga.

Dalam episode mendatang drama ini, Yeon Tae Seo dan Mo Eun Ah harus berpisah sementara: Yeon Tae Seo merawat neneknya dan Mo Eun Ah mengurus penginapannya.

Kemudian foto terbaru dari episode selanjutnya menunjukkan Yeon Tae Seo memancarkan aura melankolis di rumah sakit, sementara Mo Eun Ah tampak kesepian setelah kembali ke Tongyeong.

Nampak Yeon Tae Seo yang pergi jauh-jauh ke Tongyeong untuk menemui Mo Eun Ah, dan keduanya berbagi percakapan serius di ladang bunga kuning, saksikan Still Shining pada tanggal 27 Maret pukul 20:50 KST

Artikel Terkait
Ini Dia 5 Momen Menarik di Episode 3-4 Drama Phantom Lawyer - Image
Music & Movie

Ini Dia 5 Momen Menarik di Episode 3-4 Drama Phantom Lawyer

28 Maret 2026, 13.57 WIB

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here

27 Maret 2026, 15.05 WIB

Lee Sang Yeob akan Bergabung dengan Hyeri dan Hwang In Youp dalam Drama Komedi Dream to You, Benarkah? - Image
Music & Movie

Lee Sang Yeob akan Bergabung dengan Hyeri dan Hwang In Youp dalam Drama Komedi Dream to You, Benarkah?

27 Maret 2026, 14.50 WIB

Terpopuler

1

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

2

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

3

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

4

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

5

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

6

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

7

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

8

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

9

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

10

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

