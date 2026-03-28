Makin Seru, Intip Kisah Park Jinyoung dan Kim Min Ju di Drama Still Shining

JawaPos.com - Selain sebagai idol, Park Jinyoung GOT7 kini membuktikan kehebatan aktingnya di drama Korea Still Shining

Dikutip dari Soompi, Sabtu (28/3), ia dan Kim Min Ju akan mencoba hubungan jarak jauh untuk kedua kalinya di drama tersebut

Dibintangi oleh Park Jinyoung dari GOT7 dan Kim Min Ju dari IZ*ONE, Still Shining menceritakan tentang anak muda yang pernah berbagi dunia mereka sendiri

Sebelumnya di Still Shining, Yeon Tae Seo (Park Jinyoung) dan Mo Eun Ah (Kim Min Ju) mengkonfirmasi bahwa perasaan mereka satu sama lain tetap tidak berubah.

Setelah akhirnya kembali bersama, pasangan ini kembali ke kebahagiaan masa lalu mereka sambil juga membawa kedewasaan baru ke dalam hubungan mereka.

Namun, tak lama kemudian pasangan yang baru bersatu kembali ini menghadapi gejolak emosi karena keadaan masing-masing.

Kemudian nenek Yeon Tae Seo tiba-tiba pingsan dan harus menjalani operasi, sementara Mo Eun Ah terguncang oleh kedatangan ibu tirinya yang tak terduga.

Dalam episode mendatang drama ini, Yeon Tae Seo dan Mo Eun Ah harus berpisah sementara: Yeon Tae Seo merawat neneknya dan Mo Eun Ah mengurus penginapannya.

Kemudian foto terbaru dari episode selanjutnya menunjukkan Yeon Tae Seo memancarkan aura melankolis di rumah sakit, sementara Mo Eun Ah tampak kesepian setelah kembali ke Tongyeong.