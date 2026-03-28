Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na akan reuni Spesial Ulang Tahun ke-10 Guardian: The Lonely and Great God

JawaPos.com - Diperankan Gong Yoo, drama Korea hits Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) telah menjadi pembicaraan hangat sejak awal penayangannya

Dikutip dari Soompi, Sabtu (28/3), tvN mengkonfirmasi bahwa mereka akan merayakan ulang tahun ke-10 "Guardian: The Lonely and Great God" melalui program special.

Sejak ditayangkan pada tahun 2016, Guardian: The Lonely and Great God mencetak sejarah bagi drama televisi kabel pada saat itu dengan menjadi drama pertama yang melampaui 20 persen dalam rating penonton

Penampilan aktor yang berbakat hingga dialog emosional penulis Kim Eun Sook, sinematografi sutradara Lee Eung Bok, dan OST yang berhasil memikat hati para penonton.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-10 drama ini, para pemeran utama akan melakukan perjalanan singkat bersama.

Mereka akan menghabiskan waktu untuk mengenang adegan-adegan ikonik, dialog, dan momen-momen bermakna dari proyek tersebut.

Sebuah sumber dari tvN lebih lanjut berbagi, “Lebih dari sekadar masa penayangannya, ‘Guardian: The Lonely and Great God’ adalah proyek ikonik yang terus menerima cinta hingga saat ini.”

Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10, kami akan mengenang kembali kenangan yang dihabiskan para penonton bersama tvN.