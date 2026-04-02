Abdul Rahman
03 April 2026, 05.50 WIB

Jadi Penanda Babak Baru, No Talent Rilis Single The Gravity of You and Me

No Talent merilis single terbaru, The Gravity of You and Me. (istimewa)

JawaPos.com - Band rock asal Jakarta, No Talent, kembali merilis single terbaru berjudul 'The Gravity of You and Me'. Lagu ini penuh emosi dan menjadi penanda babak baru perjalanan mereka di dunia musik Tanah Air.

Untuk informasi, No Talent dibentuk pada tahun 2003 silam. Mereka sempat vakum selama beberapa tahun namun kembali ke dunia musik pada 2025 dengan ambisi baru.

Single The Gravity of You and Me mengangkat cerita cinta yang tak terhindarkan, digambarkan melalui metafora dua planet yang saling tarik-menarik oleh gravitasi.

Lagu ini mengeksplorasi konflik batin antara logika dan perasaan, ketika seseorang menyadari sebuah hubungan mungkin tidak tepat, tapi tetap sulit untuk dipisahkan.

Lagu The Gravity of You and Me diaransemen dengan nuansa tenang, reflektif, dan dramatis. Perpaduan elemen rock modern dengan sentuhan elektronik menciptakan atmosfer sinematik yang emosional, seolah menggambarkan dua dunia yang saling bertabrakan dalam satu momen yang intens.

Dan menariknya, produksi single ini melibatkan kolaborasi internasional. Mixing dan mastering lagu The Gravity of You and Me dilakukan oleh Florian Nowak di Dailyhero Studio yang berlokasi di Berlin, Jerman.

No Talent membangun semesta cerita di balik karya mereka dengan melanjutkan narasi futuristik yang menjadi ciri khasnya.

Menghadirkan kisah tentang dua karakter bernama Aluna dan Elias, seorang arsitek di dunia masa depan yang hampir hancur akibat konflik besar.

Dalam cerita tersebut, hubungan Aluna dan Elias digambarkan layaknya gaya gravitasi yang tidak bisa diputus, meski jarak dan situasi memisahkan mereka.

Artikel Terkait
Lagi Viral, Girlgrup Hearts2Hearts Mengikuti Trend Lagu Remix Jauh Ko Pergi saat Sapa Penggemar di Jakarta - Image
Entertainment

Lagi Viral, Girlgrup Hearts2Hearts Mengikuti Trend Lagu Remix Jauh Ko Pergi saat Sapa Penggemar di Jakarta

30 Maret 2026, 03.10 WIB

Album Ketiga Olivia Rodrigo akan Dipenuhi Tema Lagu Cinta Sedih - Image
Music & Movie

Album Ketiga Olivia Rodrigo akan Dipenuhi Tema Lagu Cinta Sedih

27 Maret 2026, 16.47 WIB

Remake Lagu 'Ingin Kumiliki' Karya Tohpati, Perjalanan Penting Meiska dalam Bermusik - Image
Music & Movie

Remake Lagu 'Ingin Kumiliki' Karya Tohpati, Perjalanan Penting Meiska dalam Bermusik

22 Maret 2026, 23.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

