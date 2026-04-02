Jadi Penanda Babak Baru, No Talent Rilis Single The Gravity of You and Me

JawaPos.com - Band rock asal Jakarta, No Talent, kembali merilis single terbaru berjudul 'The Gravity of You and Me'. Lagu ini penuh emosi dan menjadi penanda babak baru perjalanan mereka di dunia musik Tanah Air.

Untuk informasi, No Talent dibentuk pada tahun 2003 silam. Mereka sempat vakum selama beberapa tahun namun kembali ke dunia musik pada 2025 dengan ambisi baru.

Single The Gravity of You and Me mengangkat cerita cinta yang tak terhindarkan, digambarkan melalui metafora dua planet yang saling tarik-menarik oleh gravitasi.

Lagu ini mengeksplorasi konflik batin antara logika dan perasaan, ketika seseorang menyadari sebuah hubungan mungkin tidak tepat, tapi tetap sulit untuk dipisahkan.

Lagu The Gravity of You and Me diaransemen dengan nuansa tenang, reflektif, dan dramatis. Perpaduan elemen rock modern dengan sentuhan elektronik menciptakan atmosfer sinematik yang emosional, seolah menggambarkan dua dunia yang saling bertabrakan dalam satu momen yang intens.

Dan menariknya, produksi single ini melibatkan kolaborasi internasional. Mixing dan mastering lagu The Gravity of You and Me dilakukan oleh Florian Nowak di Dailyhero Studio yang berlokasi di Berlin, Jerman.

No Talent membangun semesta cerita di balik karya mereka dengan melanjutkan narasi futuristik yang menjadi ciri khasnya.

Menghadirkan kisah tentang dua karakter bernama Aluna dan Elias, seorang arsitek di dunia masa depan yang hampir hancur akibat konflik besar.