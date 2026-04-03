Mark Lee Resmi Keluar dari NCT dan SM Entertainment Usai 10 Tahun, Ungkap Perpisahan Emosional

JawaPos.com — Industri hiburan global, khususnya Korea Selatan, kembali diguncang keputusan besar dari salah satu figur paling berpengaruh di K-pop. Mark Lee, anggota idol grup NCT, dipastikan akan mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada 8 April 2026.

Keputusan ini tidak hanya menutup hampir satu dekade perjalanan kariernya bersama agensi tersebut, tetapi juga menandai berakhirnya peran sentralnya di unit NCT 127 dan NCT DREAM, dua pilar utama sub-unit NCT.

Pengumuman resmi disampaikan oleh SM Entertainment pada 3 April setelah melalui serangkaian diskusi panjang mengenai arah masa depan sang artis. Dalam pernyataan resminya, agensi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang berlangsung secara baik.

Dilansir dari The Korean Times, Jumat (3/4/2026), SM Entertainment menyampaikan apresiasi atas kontribusi Mark selama ini. “Sejak debut pada 2016 sebagai bagian dari NCT, Mark telah menunjukkan kemampuan luar biasa tidak hanya dalam promosi grup, tetapi juga sebagai artis solo, dengan aktivitas yang mengesankan selama hampir 10 tahun,” tulis agensi tersebut.

Lebih lanjut, pernyataan itu menambahkan, “Kami ingin menyampaikan terima kasih atas waktu berharga yang telah kami lalui bersama, dan kami dengan tulus mendukung langkah Mark saat ia meninggalkan tim untuk memulai lompatan baru dalam kariernya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa perpisahan tersebut berlangsung secara profesional tanpa konflik terbuka.

Di sisi lain, Mark sendiri menyampaikan pesan langsung kepada penggemar—yang dikenal sebagai Czennies—dengan nada emosional dan personal. Ia tidak menggunakan format pernyataan formal, melainkan pesan yang terasa jujur dan reflektif atas perjalanan panjangnya.

“Dari semua hal yang ingin saya sampaikan saat ini, saya sungguh ingin mengatakan terima kasih,” tulisnya. “Terima kasih karena telah mencintai, mendukung, dan membentuk saya menjadi pribadi seperti sekarang.”

Ia juga mengakui adanya ketidakpastian dalam langkah yang diambilnya. “Ini adalah perjalanan yang bahkan membuat saya sendiri merasa takut, tetapi saya tahu ini bukan keputusan yang buruk. Jika selama satu dekade ini saya pernah melakukan sesuatu yang membuat kalian percaya, saya berharap kalian percaya bahwa saya tidak melakukan ini sekadar untuk bersenang-senang,” ujarnya.

Menutup pesannya, Mark menegaskan kedekatan emosionalnya dengan penggemar. “Saya tidak akan pernah melupakan setiap bentuk cinta dan ketulusan yang diberikan Czennies. Kalian membuat saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa.”