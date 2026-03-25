Kabar Gembira! Diskon Tarif Tol 30 Persen Kembali Berlaku Mulai Besok, Cek Lokasi dan Jadwalnya

JawaPos.com - Kabar baik bagi Anda yang tengah bersiap melakukan perjalanan arus balik Idulfitri 1447H. PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi memberlakukan kembali diskon tarif tol sebesar 30% mulai Kamis, 26 Maret 2026.

Langkah ini diambil untuk memecah kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan apresiasi bagi pengguna jalan yang memilih pulang lebih awal atau lebih akhir. Hingga H+3 Lebaran, tercatat lebih dari 2,6 juta kendaraan telah memadati ruas Tol Regional Nusantara.

Jadwal dan Ruas Tol yang Mendapat Diskon

Jangan sampai terlewat, potongan harga ini tidak berlaku selamanya. Diskon tarif tol ini dikhususkan untuk perjalanan menerus pada periode arus balik.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, menjelaskan detail pelaksanaannya:

"Diskon tarif tol sebesar 30% akan kembali diberlakukan pada periode arus balik untuk perjalanan menerus, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2026 pukul 00.00 WIB s.d 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB," ujarnya, Rabu (25/3).

Beberapa wilayah yang mendapatkan potongan harga ini antara lain Ruas Tol Medan-Belawan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

Lonjakan Drastis di Tol Solo-Yogyakarta

Berdasarkan data Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT), volume lalu lintas mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,31% dibanding hari normal.

Lonjakan paling fantastis terjadi di Tol Solo-Yogyakarta NYIA Kulon Progo (Segmen Kartasura–Prambanan). Tercatat sebanyak 376.834 kendaraan melintas, atau meroket hampir 100% (99,47%) dari kondisi normal.

Berikut rincian kenaikan lalin di ruas lainnya:

- Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi: Naik 21,33% (257.194 kendaraan).

- Tol Balikpapan–Samarinda: Naik 44,77% (212.745 kendaraan).

- Tol Manado–Bitung: Naik 4,64% (96.303 kendaraan).

Tips Nyaman Arus Balik 2026

Agar perjalanan balik Anda tetap nyaman dan tidak terjebak kemacetan parah, Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu keberangkatan dengan bijak.

Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, saldo uang elektronik (e-toll) mencukupi, dan bahan bakar terisi penuh sebelum memasuki gerbang tol. Jika lelah, jangan memaksakan diri dan segera beristirahat di rest area terdekat.