Muhammad Ridwan
31 Maret 2026, 20.05 WIB

PP Muhammadiyah Apresiasi Kapolri atas Kelancaran Pengamanan Mudik 2026

Arus balik lebaran 2026. (Jasa Marga) - Image

Arus balik lebaran 2026. (Jasa Marga)

JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama para pemangku kepentingan atas keberhasilan dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pelaksanaan mudik tahun ini dinilai berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta jajaran serta pemerintah daerah atas berbagai kebijakan dan pengaturan selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Alhamdulillah mudik Lebaran berjalan lancar. Terima kasih kepada Kapolri dan jajarannya serta pemerintah daerah atas pengaturan kebijakan dalam menangani arus mudik maupun arus balik,” kata Dadang Kahmad kepada wartawan, Selasa (31/3).

Ia berharap, capaian positif dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

“Semoga ke depan dapat terus dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Polri sendiri telah mengakhiri Operasi Ketupat 2026 dan melanjutkannya dengan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret 2026, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam operasi kemanusiaan tersebut, Polri mencatat keberhasilan signifikan dalam menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 104 orang atau turun 30,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas secara nasional juga menurun sebesar 5,31 persen, atau berkurang 153 kejadian dibandingkan tahun lalu. Selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, juga tidak tercatat adanya kecelakaan lalu lintas yang menonjol.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari penerapan rekayasa lalu lintas yang terukur, mulai dari sistem one way nasional hingga one way sepenggal presisi. Penggunaan teknologi modern seperti ETLE Patrol Presisi, Command Center Mobile, dan Body Cam juga turut mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat di lapangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
