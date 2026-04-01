01 April 2026, 20.36 WIB

Angka Fatalitas dan Kecelakaan Lalin Menurun, Operasi Ketupat 2026 Dianggap Sukses

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menyapa pemudik. (Polri)

 

JawaPos.com - Korlantas Polri menyimpulkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan lebaran berjalan dengan baik. Dari operasi ini berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan. 
 
Selama Operasi Ketupat 2026, Polri bersama pemangku kepentingan terkait berhasil mengantisipasi mobilitas lebih dari 143 juta orang dengan mengoptimalkan Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek. Pos ini digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan secara real-time melalui integrasi CCTV, traffic counting digital, hingga pantauan drone.
 
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, arus mudik dan balik tahun ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Petugas di lapangan bekerja maksimal untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
 
"Arus mudik tertinggi sepanjang sejarah sampai saat ini, satu hari yang meninggalkan Jakarta sejumlah 270.315, ini tertinggi dan terbanyak sepanjang sejarah arus puncak mudik selama ini dan sudah bisa terkelola dengan baik," kata Agus, Rabu (1/4).
 
"Arus balik juga yang tertinggi sepanjang sejarah sejumlah 256.338 kendaraan, arus mudik puncaknya ada peningkatan 4,62%. Tahun lalu 250.000 kendaraan, tahun ini 270.000 itu arus mudiknya. Arus puncaknya tahun lalu 223.000 kendaraan tahun ini 256.000 kendaraan, dan ini luar biasa,” tambahnya.
 
 
Agus memaparkan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 5,31%, termasuk dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan menjadi 7,8%. Sedangkan Fatalitas korban kecelakaan lalu lintas turun 30,4 persen dibanding periode 2025.
 
Menteri Transmigrasi dan Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pujian karena manajemen lalu lintas Operasi Ketupat tahun 2026 ini berjalan di bawah pengawasan ketat. Sehingga, arus kendaraan lebih terkendali.
 
“Secara umum masih dalam kendali dan kontrol yang ketat, sehingga semangat kita untuk menghadirkan arus mudik yang aman, lancar, dan selamat benar-benar bisa kita jaga," ujar AHY. 
 
Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, keberhasilan Operasi Ketupat 2026 tak lepas dari kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.
 
"Alhamdulillah berkat koordinasi yang sangat baik dengan Korlantas, insya Allah tidak terjadi gangguan apapun di jalan dan juga begitu sampai di sini, di pelabuhan," tambah Dudy. 
 
Keberhasilan ini pun mendapatkan apresiasi luas dari pihak legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolri dan Kakorlantas Polri beserta jajaran yang telah bekerja keras. 
 
“Ya, pertama ya kita tentu memberi apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolri dan juga Kakorlantas. Yang sudah bekerja keras sehingga ini kan menurunkan angka kecelakaan,” pungkas Tandra.

Editor: Sabik Aji Taufan
