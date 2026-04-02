Dimas Choirul
02 April 2026, 15.26 WIB

Antusiasme WNI Sambut Presiden Prabowo di Seoul: Wibawanya Luar Biasa

Kedatangan Presiden Prabowo di Seol, Korea Selatan/(Bakom RI).

JawaPos.com — Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias oleh diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di lobi hotel pada Selasa (31/3).

 
Salah satunya adalah Kaindra dan Luthfi yang bertugas menyerahkan buket bunga kepada Prabowo. Keduanya juga tampak mengenakan pakaian adat tradisional.
 
Usai menerima buket, Prabowo tersenyum dan menyapa kedua anak tersebut. Dalam momen itu, Kaindra dan Luthfi mengaku senang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.
 
“Ya senang, senang,” ujar Kaindra dan Luthfi dengan bangga.
 
Selain itu, keduanya juga mengaku sempat grogi saat diajak berbincang oleh Prabowo setibanya di hotel.
 
“Deg-degan sih, paling deg-degan. Sama ya,” ungkap Kaindra.
 
“Ditanya namanya,” lanjutnya.
 
 
Sebelum momen penyambutan, Kaindra dan Luthfi mengatakan bahwa mereka sempat berlatih agar tidak grogi. 
 
Kehadiran Prabowo menjadi momentum yang dinantikan oleh diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang berada di Seoul, Korea Selatan.
 
“Sempat latihan biar enggak grogi saja,” ucap Kaindra.
 
Mengayomi Diaspora
 
Rima, diaspora asal Blitar, Jawa Timur, yang telah tinggal di Korea Selatan selama 24 tahun. Ia mengaku sangat antusias menantikan kedatangan Prabowo dan merasa bangga dapat bertemu langsung.
 
“Dengan kedatangan Bapak, saya sangat-sangat antusias. Sejak pagi, meskipun ada perubahan jadwal, saya terus menunggu. Kebetulan, sejak 9 tahun lalu saya merupakan bagian dari tim sukses Bapak Prabowo di Korea Selatan,” katanya.
 
Rima juga menyampaikan kekagumannya terhadap sosok dan kepemimpinan Prabowo. Ia menilai Prabowo memiliki wibawa serta perhatian besar terhadap masyarakat Indonesia, termasuk diaspora di luar negeri.
 
“Wibawanya sangat luar biasa. Saya selalu mendukung Bapak untuk terus menjadi RI 1. Beliau juga mengayomi para diaspora, itu yang sangat saya kagumi. Program-program Bapak saat ini juga luar biasa. Walaupun saya tinggal di Korea, saya selalu memantau perkembangan program-program beliau di Indonesia,” jelasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Rima juga mengungkapkan kebahagiaannya karena berkesempatan berinteraksi langsung dengan Prabowo.
 
“Saya sempat berinteraksi dan bersalaman dengan Bapak, serta mengucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Ini merupakan suatu kebanggaan besar bagi saya, karena kalau di Indonesia mungkin saya tidak akan punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak,” ungkapnya dengan sumringah.
 
Rima pun menyampaikan doa dan harapan bagi Prabowo serta masa depan Indonesia agar semakin maju di bawah kepemimpinannya.
 
“Saya berdoa semoga Bapak selalu sehat, terus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, dan panjang umur. Perjuangan Bapak luar biasa. Semoga Indonesia semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak. Sehat selalu, Bapak!” imbuhnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
