Viral Nakes RSUD Datu Beru Joget di Saat Tindakan Operasi, Direksi Minta Pelaku Dikembalikan ke BKPSDM

JawaPos.com - Video tenaga kesehatan (nakes) berjoget di dalam ruang operasi RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, viral di media sosial dan menuai kecaman publik. Atas kejadian itu, direksi rumah sakit meminta pelaku dikembalikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Direktur RSUD Datu Beru dr. Gusnarwin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat telah dipanggil dan akan dikembalikan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

“Kami telah memanggil yang bersangkutan dan kami lakukan pembimbingan serta pengembalian pegawai tersebut sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Kami belajar dan kami berbenah,” ujarnya dalam video TikTok resmi RSUD Datu Beru, dikutip Kamis (2/4).

Ia menyatakan bahwa kejadian nakes yang berjoget di kamar operasi itu benar terjadi. "Namun dalam hal ini operasi sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu operasi,” jelasnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga profesionalisme dan etika tenaga kesehatan, terutama di ruang tindakan medis yang memiliki standar ketat demi keselamatan pasien.