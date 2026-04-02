Syahrul Yunizar
03 April 2026, 00.58 WIB

Jenazah 3 Prajurit TNI Diterbangkan dari Lebanon Pekan Ini, Akan Dimakamkan di Kampung Halaman Masing-Masing,

Praka Farizal Rhomadhon menjadi salah satu dari tiga prajurit TNI yang gugur si Lebanon. (Istimewa)

JawaPos.com-Jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan bakal diterbangkan ke Indonesia pekan ini. Berdasar informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), ketiga jenazah tersebut diterbangkan dari Beirut ke Jakarta untuk dimakamkan di kampung halaman masing-masing.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (4/2). Dia menyatakan bahwa ketiga jenazah sudah diurus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dipulangkan ke tanah air.

”Pada sore hari ini, tanggal 2 april 2026, saya mengupdate perkembangan tentang jenazah dari pada prajurit TNI yang sudah gugur (saat menjalankan tugas) di UNIFIL. Saat ini (jenazah para prajurit) sudah berada di Rumah Sakit yang berada di Lebanon dan sedang pemulasaraan jenazah,” terang Rico.

Dia menambahkan, jenazah ketiga prajurit TNI itu akan diberangkatkan dari Lebanon Jumat (3/4) atau Sabtu (4/4). Kepastian pengiriman ketiga jenazah tersebut dari Lebanon ke Jakarta bergantung pada jadwal penerbangan. Mengingat saat ini tidak banyak penerbangan dari Timur Tengah.

”Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di (wilayah negara) Teluk. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kepulangan dari jenazah tiga prajurit TNI yang telah gugur,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Senin (30/3), Mabes TNI telah merilis data-data prajurit TNI yang terdampak konflik tersebut. Yakni Praka Farizal Rhomadhon yang dinyatakan gugur serta Praka Rico Pramudia yang dilaporkan menderita luka berat. Selain itu ada Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan.

”Dalam penanganan, dua orang prajurit yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Hospital Level I UNIFIL. Sementara itu, satu orang prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.

Selasa (31/3), Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memastikan bahwa jumlah prajurit TNI yang meninggal dunia di tengah misi menjaga perdamaian dunia bertambah menjadi 3 orang. Selain Praka Farizal, Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ikhwan juga dinyatakan gugur.

Artikel Terkait
Isak Tangis Pecah Sambut Kedatangan Jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon - Image
Nasional

Isak Tangis Pecah Sambut Kedatangan Jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon

05 April 2026, 17.17 WIB

Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat - Image
Nasional

Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat

05 April 2026, 01.41 WIB

Bikin Geger Warga Malang! Dua Jenazah Ditemukan di Bendungan Sengguruh: Bayi dan Bocah 13 Tahun - Image
Surabaya Raya

Bikin Geger Warga Malang! Dua Jenazah Ditemukan di Bendungan Sengguruh: Bayi dan Bocah 13 Tahun

24 Februari 2026, 03.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

