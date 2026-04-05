Muhammad Ridwan
05 April 2026, 17.17 WIB

Isak Tangis Pecah Sambut Kedatangan Jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon

Praka Farizal Rhomadhon menjadi salah satu dari tiga prajurit TNI yang gugur si Lebanon. (Istimewa)

Praka Farizal Rhomadhon menjadi salah satu dari tiga prajurit TNI yang gugur si Lebanon. (Istimewa)

JawaPos.com - Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Praka Farizal Rhomadhon atau Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon tiba di rumah duka, pada Sabtu (4/4) malam. Farizal merupakan prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon.

Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Grup), keluarga dan masyarakat telah berkumpul sejak pukul 19.00 WIB. Sebelum jenazah tiba, warga sekitar menggelar tahlilan sembari melantunkan doa untuk almarhum.

Usai tahlilan, masyarakat tidak langsung pulang. Mereka tetap bertahan di rumah duka untuk menunggu kedatangan jenazah.

Sekitar pukul 21.15 WIB, kabar kedatangan jenazah di Bandara Adisutjipto mulai terdengar. Tak lama kemudian, menyusul informasi bahwa jenazah telah diberangkatkan menuju rumah duka.

Sepanjang perjalanan, iring-iringan ambulans dan patwal disambut masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui. Warga tampak berjajar, mulai dari sekitar Jembatan Srandakan hingga menuju rumah duka.

Rombongan tiba di rumah duka sekitar pukul 22.40 WIB. Saat ambulans berhenti di halaman, keluarga menyambut dengan isak tangis.

Tangis semakin pecah ketika pintu ambulans dibuka, memperlihatkan jenazah yang telah berada di dalam peti dan berbalut bendera Merah Putih. Kedua orang tua almarhum yang turut dalam rombongan tampak berusaha menahan duka.

Kedatangan jenazah juga disambut masyarakat yang telah menunggu berjam-jam. Setelah suasana berangsur tenang, warga dipersilakan melaksanakan salat jenazah. Ratusan orang mengikuti prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Sementara itu, Komandan Brigif 25/Siwah Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Dimar Bahtera, menyampaikan bahwa proses pemulangan jenazah telah berjalan sesuai rencana, mulai dari penerbangan dari Turki hingga tiba di Tanah Air.

Jenazah juga sempat mendapatkan penghormatan dari keluarga besar TNI, termasuk Presiden RI, Prabowo Subianto.

Artikel Terkait
Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat - Image
Nasional

Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat

05 April 2026, 01.41 WIB

Jenazah 3 Prajurit TNI Diterbangkan dari Lebanon Pekan Ini, Akan Dimakamkan di Kampung Halaman Masing-Masing, - Image
Nasional

Jenazah 3 Prajurit TNI Diterbangkan dari Lebanon Pekan Ini, Akan Dimakamkan di Kampung Halaman Masing-Masing,

03 April 2026, 00.58 WIB

Bikin Geger Warga Malang! Dua Jenazah Ditemukan di Bendungan Sengguruh: Bayi dan Bocah 13 Tahun - Image
Surabaya Raya

Bikin Geger Warga Malang! Dua Jenazah Ditemukan di Bendungan Sengguruh: Bayi dan Bocah 13 Tahun

24 Februari 2026, 03.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

