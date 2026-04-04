Antara
05 April 2026, 01.41 WIB

Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat

Sejumlah petugas keamanan dari TNI/Polri bersiaga di area Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam rangkaian penyambutan tiga jenazah TNI dari Lebanon, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Azmi Samsul)

JawaPos.com-Area gedung Terminal 3 VVIP, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, sebagai lokasi kedatangan tiga jenazah prajurit TNI dari Pasukan Sementara PBB yang gugur akibat tembakan artileri di Lebanon Selatan, mulai diperketat oleh aparat keamanan setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu sore, tampak sejumlah aparat TNI/Polri hingga Apsec bandara melakukan sterilisasi dan pengamanan di area luar gedung VIP.

Selain itu, sejumlah kendaraan pengawalan disiagakan untuk menyambut kedatangan rombongan jenazah TNI tersebut.

Bahkan, untuk memastikan kelancaran dalam penyambutan jenazah TNI, petugas melakukan evaluasi dari beberapa kegiatan pengamanan di area kedatangan.

Berdasarkan rencana waktu ketibaan jenazah Satgas Yonmek XXIII-S UNIFIL Lebanon di Jakarta diagendakan pada pukul 17.35 WIB tiga jenazah mulai mendarat di Bandara Soetta.

Kemudian, dilanjutkan processing cargo pada pukul 18.30 WIB untuk pergantian peti jenazah. Selanjutnya pukul 19.15 WIB jenazah menuju tempat persemayaman di VIP room Bandara Soeta.

Selanjutnya, pada 20.30 WIB pelaksanaan upacara persemayaman dan pelepasan jenazah di apron VIP room Bandara yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Sebelumnya, tiga jenazah TNI, dipulangkan melalui penerbangan dari pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 056 dari Istanbul, Turki.

