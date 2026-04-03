HomeNasional
Muhammad Ridwan
03 April 2026, 17.04 WIB

Komisi III DPR Soroti Rekrutmen Taruna Akpol, Curiga Ada Penyimpangan

Ilustrasi polisi. Antara

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Safaruddin menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Akademi Kepolisian (Akpol). Ia mencurigai bahwa sejumlah taruna yang bermasalah masuk melalui jalur yang tidak semestinya.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Irjen Andi Rian Djajadi.

“Saya lihat di Akpol ini ada yang sampai dikeluarkan, perilakunya menyimpang,” kata Safaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Safaruddin juga menyoroti masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Akpol maupun Sekolah Polisi Negara (SPN). Selain itu, ia menyinggung adanya taruni Akpol yang mengalami stroke.

“Ada juga taruni yang stroke. Seharusnya ini tidak terjadi,” tegasnya.

Karena itu, ia mempertanyakan proses rekrutmen taruna, sebab setiap calon yang lolos seleksi seharusnya telah memenuhi standar kesehatan.

“Berarti rekrutmennya yang salah. Apakah karena bayar atau titipan? Sehingga yang diproses oleh Lemdiklat ini tidak memenuhi standar kesehatan,” cetusnya.

Selain masalah rekrutmen, Safaruddin juga menyoroti kesejahteraan pengajar taruna Akpol. Ia mendorong agar honor pengajar yang saat ini sekitar Rp 100 ribu dapat ditingkatkan secara signifikan, bahkan hingga Rp 5 juta per jam.

Menurutnya, rendahnya honor tersebut tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab pekerjaan, apalagi jika dibandingkan dengan potensi pendapatan di bidang lain.

“Dia melihat temannya di Reserse, sekali ‘batuk’ bisa dapat Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi
Selamatkan Bocah Hanyut di Sungai Aceh Tamiang, Taruna Akpol Diberi Penghargaan - Image
Berita Daerah

Selamatkan Bocah Hanyut di Sungai Aceh Tamiang, Taruna Akpol Diberi Penghargaan

07 Februari 2026, 20.52 WIB

Pola Pendidikan Kurang Manusiawi, Gubernur Akpol Beri Jam Istirahat Tidur Siang Selama 1 Jam 15 Menit - Image
Nasional

Pola Pendidikan Kurang Manusiawi, Gubernur Akpol Beri Jam Istirahat Tidur Siang Selama 1 Jam 15 Menit

03 April 2026, 17.12 WIB

Alumni Akpol 2024 Turun ke Tapanuli Selatan, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang - Image
Nasional

Alumni Akpol 2024 Turun ke Tapanuli Selatan, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang

25 Desember 2025, 02.51 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

