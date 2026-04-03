Viral Susu MBG Dijual Rp 4.000 di Minimarket, Ini Profil Perusahaan dan Produk Unggulannya

JawaPos.com – Viral di media sosial unggahan yang memperlihatkan susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijual di minimarket. Padahal, pada kemasan produk tersebut tertulis jelas bahwa susu gratis program MBG tidak untuk diperjualbelikan.

Dalam unggahan yang beredar, susu berukuran 125 ml itu tampak dipasarkan dengan harga sekitar Rp 4.000 per kemasan atau sekitar Rp 138.000 per dus. Unggahan tersebut sebagaimana dibagikan oleh akun Threads @moh****** dan langsung menuai sorotan warganet.

“Agak kaget, agak syok nemu ini, padahal tertera ada tulisan SUSU GRATIS PROGRAM MBG, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN, tapi kok bisa diperjualbelikan di minimarket. Ini konsepnya gimana?” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (3/4).

Merespons hal itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memastikan bahwa produk yang ada di minimarket itu bukanlah produk BGN. Ia menyebut bahwa BGN tidak pernah membuat susu khusus.

"Itu kan bukan produknya kita. Kita MBG nggak pernah punya, bikin susu," kata Nanik kepada awak media, dikutip Jumat (3/4).

Kendati demikian, dalam unggahan yang viral itu terlihat jelas bahwa susu yang ada di minimarket merupakan produk milik dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk.

Terkait kabar viral itu, perusahaan memastikan bahwa produk yang ada di minimarket diduga dilakukan oleh salah satu pemasok nakal. Pihaknya memastikan sudah memberhentikan suplai kepada pemasok nakal itu.

Profil Singkat PT Ultrajaya PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya minuman susu dan teh. Didirikan pada 1958 di Bandung, Jawa Barat, perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang memproduksi susu kemasan.