BMKG Prediksi Godzilla El Nino Picu Kemarau Lebih Panjang di Jambi

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Thaha memprediksi fenomena Godzilla El Nino berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang di Provinsi Jambi pada 2026.

"Kondisi cuaca di Provinsi Jambi saat ini masih berada pada masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dengan pola yang fluktuatif," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Thaha Jambi Jaya Martua Sinaga, di Jambi, Jumat (3/4).

Hal itu ditandai cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari serta potensi hujan sporadis pada sore hingga malam atau dini hari.

Menurut dia, meskipun dalam beberapa hari terakhir hujan terjadi berturut-turut, ke depan diperkirakan kembali cerah berawan.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru BMKG wilayah setempat, nilai El Nino pada periode Mei hingga Juni menunjukkan angka minus 0,5.

Hal itu mengindikasikan terjadi penurunan curah hujan akibat perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, sehingga mempengaruhi pola angin di wilayah Indonesia.

"Kondisi ini menyebabkan berkurangnya suplai uap air ke wilayah Jambi, sehingga mendukung terjadinya musim kemarau yang datang lebih awal dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal," katanya.

Menurut dia, awal musim kemarau yang umum terjadi pada Juni, tahun ini diperkirakan akan maju ke dasarian ketiga Mei.

Sedangkan puncak musim kemarau diprediksi berlangsung pada Juni hingga Juli dan berpotensi berlanjut hingga Agustus, bahkan September 2026.