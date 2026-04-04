Syahrul Yunizar
05 April 2026, 02.50 WIB

Dimakamkan di Kampung Halaman, Ini Lokasi Pemakaman 3 Prajurit TNI Korban Insiden di Lebanon

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menerima dan melepas jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan pada Sabtu malam (4/4).

Ketiga jenazah tersebut langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke kampung halaman masing-masing.

Berdasar rencana yang disusun oleh TNI, pemakaman ketiga prajurit tersebut dilakukan di 3 lokasi berbeda.

Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Pemakaman jenazah almarhum Zulmi akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kemudian jenazah Serka Anumerta M. Nur Ichwan akan dimakamkan di TMP Giri Dharmoloyo II Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Pemakaman akan dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Terakhir jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadon akan dimakamkan di TMP Giripeni Kulonprogo, Yogyakarta.

Pemakaman tersebut rencananya dipimpin oleh Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Wijaya.

Sampai berita ini dibuat, proses pelepasan jenazah masih berlangsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sebelum tiba di Indonesia hari ini, kemarin (3/4) UNIFIL memberi penghormatan terakhir melalui Upacara Memorial Service di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.

