Syahrul Yunizar
05 April 2026, 02.42 WIB

Presiden Prabowo hingga SBY Lepas Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Menuju Kampung Halaman

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tidak sendirian mengantarkan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan.

Tampak hadir secara langsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. 

Beberapa pejabat lain juga terlihat mendampingi Presiden Prabowo. Di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Ada pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, dan para pejabat TNI-Polri. 

Sesuai rencana, jenazah ketiga prajurit TNI itu akan diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke kampung halaman masing-masing.

Ketiga jenazah itu diterbangkan menggunakan pesawat militer milik TNI AU ke kampung halaman.

Rencananya Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dimakamkan di Bandung, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan di Magelang, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon di Kulon Progo. 

Sebelum tiba di Indonesia hari ini, kemarin (3/4) UNIFIL memberi penghormatan terakhir melalui Upacara Memorial Service di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.

Penghormatan terakhir itu diberikan sebelum ketiga jenazah tersebut diterbangkan dari Lebanon ke Indonesia. 

Melalui keterangan resmi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa upacara penghormatan ditujukan kepada Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. 

Artikel Terkait
Serangan Beruntun di Lebanon: 3 Prajurit UNIFIL Kembali Terluka, Israel Diduga Terlibat - Image
Internasional

Serangan Beruntun di Lebanon: 3 Prajurit UNIFIL Kembali Terluka, Israel Diduga Terlibat

04 April 2026, 06.18 WIB

Gugur dalam Tugas di Lebanon, Jenazah 3 Prajurit TNI Dijadwalkan Tiba di Indonesia Sabtu Sore - Image
Nasional

Gugur dalam Tugas di Lebanon, Jenazah 3 Prajurit TNI Dijadwalkan Tiba di Indonesia Sabtu Sore

03 April 2026, 23.27 WIB

Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Fraksi PAN DPR RI Kutuk Keras Tindakan Israel - Image
Politik

Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Fraksi PAN DPR RI Kutuk Keras Tindakan Israel

03 April 2026, 19.46 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

