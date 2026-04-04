Presiden Prabowo hingga SBY Lepas Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Menuju Kampung Halaman

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tidak sendirian mengantarkan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan.

Tampak hadir secara langsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Beberapa pejabat lain juga terlihat mendampingi Presiden Prabowo. Di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Ada pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, dan para pejabat TNI-Polri.

Sesuai rencana, jenazah ketiga prajurit TNI itu akan diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke kampung halaman masing-masing.

Ketiga jenazah itu diterbangkan menggunakan pesawat militer milik TNI AU ke kampung halaman.

Rencananya Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dimakamkan di Bandung, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan di Magelang, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon di Kulon Progo.

Sebelum tiba di Indonesia hari ini, kemarin (3/4) UNIFIL memberi penghormatan terakhir melalui Upacara Memorial Service di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.

Penghormatan terakhir itu diberikan sebelum ketiga jenazah tersebut diterbangkan dari Lebanon ke Indonesia.

Baca Juga:Area Kedatangan Tiga Jenazah TNI di Bandara Soetta Diperketat