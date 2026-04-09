Muhammad Ridwan
09 April 2026, 15.09 WIB

Prabowo: Kalau Ada Pemerintah Tidak Baik Gantilah, Bisa Lewat Pemilu atau Impeachment

Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA/YouTube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA/YouTube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Ia menyatakan bahwa Indonesia telah memilih bernegara secara demokrasi, kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Sehingga setiap perubahan kepemimpinan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan mekanisme yang sah.

“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai. Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah bisa juga melalui impeachment. Nggak ada masalah," kata Prabowo saat memberikan taklimat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Prabowo juga menjelaskan bahwa mekanisme pergantian kekuasaan melalui impeachment atau pemakzulan bukanlah hal yang tabu, selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menekankan, seluruh proses tersebut harus melalui lembaga negara yang berwenang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

“Tapi impeachment melalui saluran, DPR MPR, MK, dilakukan tidak masalah," ujarnya.

Prabowo mencontohkan pemimpin negara yang diganti dengan cara pemakzulan. Namun, mereka tetap turun dengan damai.

"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian, Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya pada sistem demokrasi yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa.

Artikel Terkait
Pernyataan Saiful Muzani soal Gulingkan Prabowo Dinilai Ganggu Stabilitas Politik - Image
Nasional

Pernyataan Saiful Muzani soal Gulingkan Prabowo Dinilai Ganggu Stabilitas Politik

09 April 2026, 02.45 WIB

Prabowo Jamin jika Terjadi Perang Dunia Ketiga Indonesia Termasuk Negara Aman - Image
Nasional

Prabowo Jamin jika Terjadi Perang Dunia Ketiga Indonesia Termasuk Negara Aman

09 April 2026, 02.42 WIB

Prabowo Soroti Fenomena Kelompok yang Tidak Mau Bekerja Sama, Kita Hormati Tidak Ada Masalah - Image
Politik

Prabowo Soroti Fenomena Kelompok yang Tidak Mau Bekerja Sama, Kita Hormati Tidak Ada Masalah

09 April 2026, 01.35 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

