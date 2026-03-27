Honda Siapkan Motor 4 Silinder “Murah”! CB400 & CBR400R Ini Bikin Geger

JawaPos.com - Pabrikan Jepang Honda kembali memanaskan pasar sepeda motor dengan menghadirkan dua model konsep terbaru, yakni Honda CB400 Super Four dan Honda CBR400R Four Concept dalam ajang Osaka Motorcycle Show.

Kehadiran kedua motor ini memunculkan spekulasi bahwa versi produksi massalnya bisa segera menyusul, terutama untuk mengisi segmen motor sport 4-silinder berkapasitas menengah.

Secara desain, CB400 Super Four versi konsep tampil dengan gaya klasik modern yang sangat mirip dengan Honda CB1000F. Model CB1000F sendiri sudah lebih dulu dipasarkan di Inggris dengan harga £10.599, atau setara sekitar Rp215 juta (kurs ±Rp20.300 per pound).

Meski belum ada konfirmasi resmi terkait produksi massal, peluang ke arah tersebut cukup terbuka. Pasalnya, Honda tidak hanya menampilkan kedua motor ini di Osaka, tetapi juga menjadwalkannya tampil di Tokyo Motorcycle Show 2026 yang berlangsung pada 27–29 Maret 2026.

Langkah ini biasanya menjadi sinyal kuat bahwa pabrikan sedang menguji respons pasar sebelum benar-benar memproduksinya secara global.

Jika diproduksi, CBR400R Four diprediksi akan mengisi celah di bawah Honda CBR650R, menjadikannya pilihan menarik bagi pengendara yang menginginkan sensasi motor sport 4-silinder dengan kapasitas lebih kecil.

Sementara itu, CB400 Super Four bisa menjadi alternatif yang lebih ramah untuk pengendara dibandingkan CB1000F, khususnya bagi yang menginginkan motor bergaya retro dengan performa tidak terlalu buas.

Honda CBR400 R dengan teknologi baru. (dok.visordown)

Peluang Sukses di Pasar

Jika benar dipasarkan secara global, termasuk di Inggris, CB400 Super Four berpotensi meraih kesuksesan. Hal ini berkaca dari popularitas Honda GB350S yang dalam setahun terakhir menjadi salah satu motor kecil paling diminati di pasar tersebut.

Tren motor bergaya klasik dengan mesin yang tidak terlalu besar memang sedang naik daun, terutama di kalangan pengendara pemula hingga menengah.

Kedua model konsep ini dibekali mesin 4 silinder segaris yang telah mengalami pengembangan terbaru. Selain itu, Honda juga menyematkan teknologi canggih seperti Throttle-by-wire untuk kontrol gas lebih presisi serta E-Clutch (Electronic Clutch) yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa perlu menarik tuas kopling.

Teknologi E-Clutch ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus, baik saat akselerasi, perpindahan gigi, maupun pengereman. Sistem ini juga membantu pengendara, terutama di kondisi lalu lintas padat.

Kehadiran CB400 Super Four dan CBR400R Four Concept menunjukkan keseriusan Honda dalam menghidupkan kembali segmen motor 4-silinder berkapasitas menengah.