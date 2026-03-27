Jangan Anggap Sepele, Ini 7 Penyebab Kaca Mobil Susah Naik

JawaPos.com-Kaca mobil yang sulit dinaikkan menjadi salah satu masalah yang relative sering dialami pengendara. Meski terlihat sepele, kondisi ini bisa mengganggu kenyamanan sekaligus berisiko terhadap keamanan, terutama saat hujan atau ketika mobil diparkir di tempat terbuka.

Permasalahan ini umumnya berkaitan dengan sistem power window yang tidak bekerja secara optimal. Dalam beberapa kasus, kaca masih dapat bergerak namun terasa berat atau melambat. Bahkan, tidak jarang kaca benar-benar macet dan tidak merespons saat tombol ditekan.

Dilansir dari Auto2000 dan Astra OtoShop, terdapat sejumlah penyebab kaca mobil susah naik yang perlu dipahami pengendara. Mulai dari gangguan ringan hingga kerusakan komponen yang lebih serius. Berikut tujuh penyebab yang perlu diwaspadai.

1. Power Window Bermasalah

Komponen power window menjadi bagian utama dalam sistem penggerak kaca mobil. Jika terjadi kerusakan, kaca tidak akan merespons dengan baik saat tombol ditekan. Gangguan bisa bersifat ringan hingga membuat sistem tidak berfungsi sama sekali.

2. Masalah Kelistrikan atau Korsleting

Sistem power window sangat bergantung pada aliran listrik. Ketika terjadi korsleting atau gangguan pada kabel, arus listrik tidak tersalurkan dengan baik. Akibatnya, kaca tidak bergerak meski tombol sudah ditekan, atau hanya bekerja secara tidak stabil.

3. Motor Power Window Melemah

Motor power window berfungsi sebagai penggerak utama kaca. Seiring waktu, performanya bisa menurun akibat usia pemakaian. Gejalanya biasanya berupa kaca yang bergerak lambat, tersendat, atau berhenti di tengah jalan.

4. Rel Karet Kaca Kotor atau Seret