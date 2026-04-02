Dony Lesmana Eko Putra
02 April 2026, 16.49 WIB

Meteor 350 Edisi Spesial Sundowner Orange Masuk Indonesia, Stok Terbatas

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange hadir di Indonesia dengan jumlah terbatas. (dok.RE)

JawaPos.com - Royal Enfield menghadirkan varian baru untuk lini cruiser mereka melalui peluncuran Meteor 350 Sundowner Orange di Indonesia. Model ini merupakan edisi terbatas dengan jumlah hanya 36 unit untuk pasar Tanah Air.

Varian ini melengkapi jajaran Meteor 350, yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu motor cruiser dengan karakter berkendara santai dan mudah dikendalikan, baik oleh pengendara baru maupun berpengalaman.

Perbedaan utama terletak pada warna Sundowner Orange, yang menjadi identitas edisi spesial ini. Selain itu, motor juga dibekali emblem khusus sebagai penanda varian terbatas.

Secara konsep, edisi ini tetap mempertahankan karakter cruiser klasik yang menjadi ciri khas Royal Enfield, namun dipadukan dengan sejumlah fitur modern.

Fokus pada Kenyamanan Berkendara Jarak Jauh

Meteor 350 dikenal sebagai motor yang dirancang untuk perjalanan santai hingga touring jarak jauh. Pada edisi ini, beberapa komponen pendukung kenyamanan sudah tersedia langsung dari pabrikan, seperti: jok touring, sandaran penumpang, flyscreen, Tripper Navigation.

Kombinasi ini membuat motor lebih siap digunakan untuk perjalanan luar kota tanpa perlu banyak modifikasi tambahan.

Fitur Modern Tetap Dipertahankan

Selain desain klasik, motor ini juga dilengkapi sejumlah fitur modern, antara lain lampu depan LED, port pengisian USB Type-C, assist & slipper clutch, tuas yang dapat disesuaikan dan panel instrumen kombinasi digital-analog. Fitur tersebut dirancang untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Dari sisi dapur pacu, Meteor 350 masih mengandalkan mesin 349cc satu silinder berpendingin udara-oli. Karakter mesin ini dikenal halus dan responsif, dengan fokus pada kenyamanan berkendara, bukan performa agresif. Pendekatan ini sesuai dengan karakter motor cruiser yang lebih menonjolkan pengalaman berkendara santai.

