Dony Lesmana Eko Putra
03 April 2026, 21.52 WIB

Harga BBM Jadi Sorotan, Bikers Lirik Sepeda Kembali sebagai Transportasi Hemat Selain Hobi

Ilustrasi : Para bikers kini melirik sepeda untuk aktivitas olah raga dan hemat energi.

Ilustrasi : Para bikers kini melirik sepeda untuk aktivitas olah raga dan hemat energi.

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya biaya bahan bakar dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, banyak bikers kini mulai melirik sepeda sebagai alternatif mobilitas.

Tidak hanya sebagai sarana olahraga, sepeda juga mulai digunakan untuk aktivitas harian karena dinilai lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan tetap menyenangkan.

Fenomena ini terlihat terutama di kota-kota besar, di mana kemacetan dan biaya operasional kendaraan bermotor semakin menjadi perhatian. Sepeda pun kembali naik daun, bukan sekadar tren, tetapi juga bagian dari perubahan gaya hidup.

Dari Kendaraan Bermotor ke Sepeda

Bagi sebagian bikers, keputusan menggunakan sepeda bukan berarti meninggalkan motor sepenuhnya. Sepeda justru menjadi pelengkap untuk aktivitas tertentu, seperti: perjalanan jarak dekat, commuting ringan, olahraga pagi atau sore, aktivitas santai di akhir pekan. Dengan kata lain, sepeda menjadi alternatif yang fleksibel, bukan pengganti mutlak kendaraan bermotor.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ramai diperbincangkan belakangan ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif mobilitas yang lebih hemat dan efisien.

Di berbagai kota besar, seruan untuk kembali bersepeda pun semakin masif, tidak hanya sebagai solusi transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga BBM saat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih efisien.

“Dengan kondisi harga BBM yang terus menjadi perhatian, sepeda bisa menjadi solusi transportasi yang hemat, praktis, dan tetap relevan untuk aktivitas harian, terutama di area perkotaan. Selain mengurangi biaya, penggunaan sepeda juga memberikan manfaat kesehatan dan membantu mengurangi emisi,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan tersebut, United Bike menghadirkan berbagai pilihan sepeda berkualitas yang dirancang untuk mendukung aktivitas urban hingga eksplorasi outdoor. Salah satu kategori yang paling relevan dengan tren saat ini adalah MTB (Mountain Bike).

Artikel Terkait
Dampak Konflik Iran vs Israel–AS, Bangladesh Terapkan Kebijakan Hemat Energi Ketat - Image
Internasional

Dampak Konflik Iran vs Israel–AS, Bangladesh Terapkan Kebijakan Hemat Energi Ketat

03 April 2026, 22.51 WIB

Soal Kebijakan WFH Setiap Jumat, Akademisi Nilai Bisa Bantu Penghematan Energi di Tengah Krisis Global - Image
Energi

Soal Kebijakan WFH Setiap Jumat, Akademisi Nilai Bisa Bantu Penghematan Energi di Tengah Krisis Global

03 April 2026, 01.24 WIB

7 Tips Hemat Energi, Atur Pemanas Air hingga Rajin Jalan Kaki - Image
Energi

7 Tips Hemat Energi, Atur Pemanas Air hingga Rajin Jalan Kaki

02 April 2026, 01.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

