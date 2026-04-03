Harga BBM Jadi Sorotan, Bikers Lirik Sepeda Kembali sebagai Transportasi Hemat Selain Hobi

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya biaya bahan bakar dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, banyak bikers kini mulai melirik sepeda sebagai alternatif mobilitas.

Tidak hanya sebagai sarana olahraga, sepeda juga mulai digunakan untuk aktivitas harian karena dinilai lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan tetap menyenangkan.

Fenomena ini terlihat terutama di kota-kota besar, di mana kemacetan dan biaya operasional kendaraan bermotor semakin menjadi perhatian. Sepeda pun kembali naik daun, bukan sekadar tren, tetapi juga bagian dari perubahan gaya hidup.

Dari Kendaraan Bermotor ke Sepeda

Bagi sebagian bikers, keputusan menggunakan sepeda bukan berarti meninggalkan motor sepenuhnya. Sepeda justru menjadi pelengkap untuk aktivitas tertentu, seperti: perjalanan jarak dekat, commuting ringan, olahraga pagi atau sore, aktivitas santai di akhir pekan. Dengan kata lain, sepeda menjadi alternatif yang fleksibel, bukan pengganti mutlak kendaraan bermotor.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ramai diperbincangkan belakangan ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif mobilitas yang lebih hemat dan efisien.

Di berbagai kota besar, seruan untuk kembali bersepeda pun semakin masif, tidak hanya sebagai solusi transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga BBM saat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih efisien.

“Dengan kondisi harga BBM yang terus menjadi perhatian, sepeda bisa menjadi solusi transportasi yang hemat, praktis, dan tetap relevan untuk aktivitas harian, terutama di area perkotaan. Selain mengurangi biaya, penggunaan sepeda juga memberikan manfaat kesehatan dan membantu mengurangi emisi,” ujarnya.