Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Ilham Safutra
02 April 2026, 01.58 WIB

7 Tips Hemat Energi, Atur Pemanas Air hingga Rajin Jalan Kaki

Pejalan kaki melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Jumat (09/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Masyarakat diminta melakukan hemat dalam mengonsumsi energi demi menjaga kestabilan pasokan energi di dalam negeri. Ajakan itu dikemukakan oleh pemerintah, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan, kebiasaan hemat energi dapat dimulai dari rumah maupun di tempat kerja.

Namun demikian, hemat energi jangan sampai menurunkan produktivitas kerja. Alasannya, demi roda perekonomian tetap berjalan terjaga. Langkah itu dapat dimulai dari memprioritaskan penggunaan transportasi publik perjalanan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA)) memberikan sejumlah tips bagaimana cara menghemat energi. Dikutip dari laman resminya, IEA membagikan tujuh tips hemat energi.

  1. Jalan Kaki atau Naik Sepeda

Untuk perjalan jarak dekat, masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi dan berganti dengan jalan kaki atau bersepeda. Cara seperti itu selain hanya hemat biaya, juga baik untuk kesehatan dan lingkungan. 

2. Andalkan Transportasi Umum

Untuk perjalanan yang lebih jauh, transportasi umum bisa jadi pilihan praktis dan hemat. Selain mengurangi kemacetan, cara ini juga membantu menekan polusi udara. Membeli tiket langganan biasanya lebih murah, dan merencanakan perjalanan sejak awal bisa membantu mendapatkan rute terbaik.

3. Berkendara Lebih Bijak

Gaya mengemudi juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Berkendara dengan stabil, tidak ngebut, dan menghindari akselerasi mendadak bisa membuat bahan bakar lebih awet. Tekanan ban sesuai dan mesin rutin diservis. Hal-hal sederhana ini bisa membantu kendaraan tetap efisien dan hemat energi.

4. Turunkan Suhu, Hemat Energi

Menurunkan suhu ruangan hanya 1°C ternyata bisa berdampak besar. Selain membuat konsumsi energi lebih hemat, tagihan juga bisa ikut turun. Kuncinya, atur suhu senyaman mungkin tanpa berlebihan, dan pakai pakaian hangat saat di dalam rumah.

Kalau punya termostat otomatis, manfaatkan untuk menyesuaikan suhu saat tidur atau ketika rumah kosong. Cukup hangatkan ruangan yang sering dipakai saja.

Saat cuaca panas, prinsipnya sama. Matikan AC saat tidak digunakan dan menaikkan suhu sedikit agar lebih hemat listrik. Tidak perlu mendinginkan seluruh rumah, cukup ruangan yang sedang dipakai.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore