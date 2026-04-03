Nanda Prayoga
03 April 2026, 23.18 WIB

Jangan Sepelekan Macet! Ini 3 Cara Simpel Biar Mesin Mobil Kamu Nggak Cepat Rusak

Suzuki Xbee yang dipajang di IIMS 2026 akan menjadi model baru di lini Suzuki. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kemacetan bukan cuma bikin waktu terbuang, tapi juga bisa diam-diam merusak mesin mobil kamu. Saat kendaraan lebih sering berhenti daripada melaju, berbagai komponen dipaksa bekerja lebih keras tanpa pendinginan optimal. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada overheat hingga kerusakan serius.

Tapi tenang, kamu nggak perlu jadi ahli otomotif untuk menghindarinya. Dengan beberapa kebiasaan sederhana dan perawatan yang konsisten, dampak buruk macet terhadap mesin bisa ditekan seminimal mungkin.

Berikut 3 cara simpel agar mesin mobil kamu nggak cepat rusak seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Rutin Cek Cairan Pendingin, Jangan Asal Pakai Air Biasa

Coolant adalah pelindung utama mesin dari panas berlebih. Kamu wajib memastikan volumenya selalu berada di antara batas minimum dan maksimum agar sistem pendingin bekerja optimal. Jangan tergoda hanya menggunakan air biasa, karena coolant punya titik didih lebih tinggi sekaligus mampu mencegah karat di dalam radiator.

Selain itu, sebelum kamu menghadapi rute yang rawan macet, ada baiknya mengecek kondisi selang radiator. Pastikan tidak ada yang retak, getas, atau bocor. Langkah sederhana ini sering dianggap sepele, padahal bisa mencegah mesin mengalami overheat di saat paling tidak diinginkan.

2. Matikan AC saat Suhu Mesin Mulai Naik

Kalau kamu melihat indikator suhu mesin mulai merangkak naik saat terjebak macet, segera ambil tindakan. Salah satu cara paling cepat dan efektif adalah mematikan AC.

Perlu kamu tahu, kompresor AC mengambil tenaga dari mesin, sehingga menambah beban kerja. Dengan mematikannya, mesin bisa “bernapas” lebih lega dan suhu berpeluang turun lebih cepat. Setelah kondisi kembali normal atau lalu lintas mulai lancar, kamu bisa menyalakan AC lagi tanpa khawatir.

3. Pindahkan ke Netral saat Berhenti Lama

Artikel Terkait
Macet Bikin Mobil Cepat “Sakit”? Ini 6 Dampak Diam-Diam yang Jarang Disadari! - Image
Otomotif

Macet Bikin Mobil Cepat “Sakit”? Ini 6 Dampak Diam-Diam yang Jarang Disadari!

03 April 2026, 21.08 WIB

7 Rekomendasi Holder HP Mobil untuk Navigasi Saat Perjalanan Jauh, Harganya Sangat Terjangkau - Image
Gadget

7 Rekomendasi Holder HP Mobil untuk Navigasi Saat Perjalanan Jauh, Harganya Sangat Terjangkau

03 April 2026, 20.44 WIB

VinFast Tancap Gas! 3.520 EV Terjual Sehari di Vietnam, Bukti Peralihan ke Mobil Listrik - Image
Oto Dan Tekno

VinFast Tancap Gas! 3.520 EV Terjual Sehari di Vietnam, Bukti Peralihan ke Mobil Listrik

03 April 2026, 19.16 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

