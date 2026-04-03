Jangan Sepelekan Macet! Ini 3 Cara Simpel Biar Mesin Mobil Kamu Nggak Cepat Rusak

JawaPos.com - Kemacetan bukan cuma bikin waktu terbuang, tapi juga bisa diam-diam merusak mesin mobil kamu. Saat kendaraan lebih sering berhenti daripada melaju, berbagai komponen dipaksa bekerja lebih keras tanpa pendinginan optimal. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada overheat hingga kerusakan serius.

Tapi tenang, kamu nggak perlu jadi ahli otomotif untuk menghindarinya. Dengan beberapa kebiasaan sederhana dan perawatan yang konsisten, dampak buruk macet terhadap mesin bisa ditekan seminimal mungkin.

Berikut 3 cara simpel agar mesin mobil kamu nggak cepat rusak seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Rutin Cek Cairan Pendingin, Jangan Asal Pakai Air Biasa

Coolant adalah pelindung utama mesin dari panas berlebih. Kamu wajib memastikan volumenya selalu berada di antara batas minimum dan maksimum agar sistem pendingin bekerja optimal. Jangan tergoda hanya menggunakan air biasa, karena coolant punya titik didih lebih tinggi sekaligus mampu mencegah karat di dalam radiator.

Selain itu, sebelum kamu menghadapi rute yang rawan macet, ada baiknya mengecek kondisi selang radiator. Pastikan tidak ada yang retak, getas, atau bocor. Langkah sederhana ini sering dianggap sepele, padahal bisa mencegah mesin mengalami overheat di saat paling tidak diinginkan.

2. Matikan AC saat Suhu Mesin Mulai Naik

Kalau kamu melihat indikator suhu mesin mulai merangkak naik saat terjebak macet, segera ambil tindakan. Salah satu cara paling cepat dan efektif adalah mematikan AC.

Perlu kamu tahu, kompresor AC mengambil tenaga dari mesin, sehingga menambah beban kerja. Dengan mematikannya, mesin bisa “bernapas” lebih lega dan suhu berpeluang turun lebih cepat. Setelah kondisi kembali normal atau lalu lintas mulai lancar, kamu bisa menyalakan AC lagi tanpa khawatir.