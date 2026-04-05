Rantai Motor Tiba-Tiba Kendur Setelah Perjalanan Jauh? Ini 5 Biang Keroknya!

JawaPos.com - Rantai motor yang mendadak terasa kendur setelah dipakai menempuh perjalanan jauh sering bikin khawatir. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama jika motor digunakan secara intens dalam waktu lama tanpa pengecekan menyeluruh.

Memahami penyebab rantai mengendur penting agar kamu bisa melakukan perawatan yang tepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Berikut 5 faktor utama yang sering jadi penyebabnya seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia.

1. Rantai Mengalami Peregangan Alami

Seiring pemakaian, rantai motor akan mengalami peregangan secara bertahap. Hal ini terjadi karena setiap mata rantai terus menerima tarikan dari putaran mesin dan roda. Jika kamu sering menggunakan motor untuk perjalanan jauh, beban yang diterima rantai juga semakin besar, sehingga proses peregangan berlangsung lebih cepat.

2. Panas dan Gesekan Selama Perjalanan

Saat digunakan dalam jarak jauh, rantai akan terus bergesekan dengan gir depan dan belakang. Gesekan yang terjadi dalam waktu lama ini menghasilkan panas. Suhu tinggi dapat membuat logam pada rantai sedikit memuai, dan ketika suhu kembali normal, bentuknya bisa berubah sehingga terasa lebih longgar dari sebelumnya.

3. Minim Pelumasan

Kurangnya pelumas menjadi salah satu penyebab utama rantai cepat kendur. Tanpa pelumas yang cukup, gesekan antar komponen meningkat drastis. Dampaknya bukan hanya membuat rantai lebih cepat aus, tapi juga menyebabkan mata rantai kaku dan mempercepat proses peregangan. Karena itu, kamu perlu rutin melumasi rantai, apalagi setelah perjalanan jauh.

4. Setelan Rantai Tidak Sesuai