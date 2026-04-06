Roda Motor Berdengung? Jangan Diabaikan, Bisa Jadi Tanda Kerusakan Serius!

JawaPos.com - Bunyi dengung pada roda motor sering kali dianggap sepele, padahal kondisi ini bisa menjadi tanda awal adanya masalah pada komponen penting. Jika kamu membiarkannya terlalu lama, bukan tidak mungkin kerusakan akan semakin parah dan berujung pada biaya perbaikan yang lebih mahal.

Masalah ini umumnya muncul secara bertahap, mulai dari suara halus hingga semakin jelas terdengar saat motor melaju. Karena itu, penting bagi kamu untuk memahami apa saja penyebabnya agar bisa segera melakukan penanganan yang tepat sebelum berdampak pada keselamatan berkendara.

Berikut 5 penyebab roda motor berdengung seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Bearing Roda Mulai Mengalami Keausan

Salah satu penyebab paling umum munculnya bunyi dengung adalah kondisi bearing yang sudah aus. Saat bearing tidak lagi dalam kondisi prima, putarannya menjadi tidak mulus dan menimbulkan gesekan berlebih. Inilah yang kemudian menghasilkan suara dengung, terutama ketika kamu melaju pada kecepatan tertentu. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa semakin parah dan mengganggu kestabilan roda.

2. Pelumasan Bearing Sudah Berkurang atau Kering

Bearing membutuhkan pelumas agar dapat bekerja dengan lancar. Ketika pelumas mulai habis atau mengering, gesekan antar komponen di dalamnya akan meningkat drastis. Akibatnya, roda tidak hanya berdengung, tetapi juga bisa mengeluarkan suara kasar. Kondisi ini menandakan bahwa kamu perlu segera melakukan pengecekan dan pelumasan ulang.

3. Bearing Kemasukan Air dan Kotoran

Jika motor sering kamu gunakan di jalan berlumpur atau saat banjir, ada kemungkinan air dan kotoran masuk ke dalam bearing. Kotoran tersebut bisa merusak permukaan bearing dan membuat putaran roda menjadi tidak stabil. Dampaknya, bunyi dengung akan muncul dan semakin terasa seiring penggunaan.