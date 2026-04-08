Toyota Bawa Hilux Rangga Versi Logistik hingga Pemadam di GIICOMVEC 2026

Toyota hadir di GIICOMVEC 2026 dengan Hilux Rangga dalam berbagai versi konversi. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 lewat tema “Multi Solution for All”, Toyota membawa sejumlah kendaraan niaga untuk mendukung kebutuhan bisnis di berbagai sektor.
Sorotan utamanya adalah Toyota Hilux Rangga, yang kali ini ditampilkan dalam beragam versi konversi sesuai kebutuhan operasional di lapangan mulai 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Pabrikan Jepang tersebut menunjukkan bahwa Hilux Rangga bukan hanya sekadar pikap niaga biasa, melainkan kendaraan kerja yang bisa disesuaikan untuk banyak kebutuhan usaha.
Mulai dari logistik UMKM, distribusi barang, layanan publik, pertanian, hingga operasional di sektor pertambangan, Hilux Rangga diposisikan sebagai kendaraan niaga serbaguna yang fleksibel.
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan Toyota ingin menghadirkan solusi yang benar-benar dekat dengan kebutuhan pelaku usaha di Indonesia.
"Kebutuhan kendaraan niaga saat ini tidak lagi seragam. Setiap sektor memiliki kebutuhan operasional yang berbeda, sehingga kendaraan yang fleksibel menjadi semakin penting," ujarnya, Rabu (8/4) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Dirancang untuk Kebutuhan Bisnis Harian
Sebagai kendaraan niaga yang menyasar segmen business to business (B2B), Hilux Rangga membawa sejumlah keunggulan yang dirancang untuk menunjang operasional harian.
Mobil ini memiliki daya angkut hingga 1,2 ton, dek belakang rata dengan bukaan tiga arah, serta desain bonnet yang memberikan kenyamanan dan visibilitas lebih baik bagi pengemudi.
Toyota juga menyediakan pilihan mesin bensin dan diesel, agar konsumen bisa menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan penggunaan dan karakter usaha masing-masing.
