Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
09 April 2026, 06.02 WIB

Toyota Bawa Hilux Rangga Versi Logistik hingga Pemadam di GIICOMVEC 2026

Toyota hadir di GIICOMVEC 2026 dengan Hilux Rangga dalam berbagai versi konversi. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM)  di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 lewat tema “Multi Solution for All”, Toyota membawa sejumlah kendaraan niaga untuk mendukung kebutuhan bisnis di berbagai sektor. 

Sorotan utamanya adalah Toyota Hilux Rangga, yang kali ini ditampilkan dalam beragam versi konversi sesuai kebutuhan operasional di lapangan mulai 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pabrikan Jepang tersebut menunjukkan bahwa Hilux Rangga bukan hanya sekadar pikap niaga biasa, melainkan kendaraan kerja yang bisa disesuaikan untuk banyak kebutuhan usaha.

Mulai dari logistik UMKM, distribusi barang, layanan publik, pertanian, hingga operasional di sektor pertambangan, Hilux Rangga diposisikan sebagai kendaraan niaga serbaguna yang fleksibel.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan Toyota ingin menghadirkan solusi yang benar-benar dekat dengan kebutuhan pelaku usaha di Indonesia.

"Kebutuhan kendaraan niaga saat ini tidak lagi seragam. Setiap sektor memiliki kebutuhan operasional yang berbeda, sehingga kendaraan yang fleksibel menjadi semakin penting," ujarnya, Rabu (8/4) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dirancang untuk Kebutuhan Bisnis Harian

Sebagai kendaraan niaga yang menyasar segmen business to business (B2B), Hilux Rangga membawa sejumlah keunggulan yang dirancang untuk menunjang operasional harian.

Mobil ini memiliki daya angkut hingga 1,2 ton, dek belakang rata dengan bukaan tiga arah, serta desain bonnet yang memberikan kenyamanan dan visibilitas lebih baik bagi pengemudi.

Toyota juga menyediakan pilihan mesin bensin dan diesel, agar konsumen bisa menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan penggunaan dan karakter usaha masing-masing.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya - Image
Otomotif

Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya

09 April 2026, 00.56 WIB

GIICOMVEC 2026: Suzuki Bawa New Carry hingga APV untuk Sektor Bisnis dan Layanan Publik - Image
Otomotif

GIICOMVEC 2026: Suzuki Bawa New Carry hingga APV untuk Sektor Bisnis dan Layanan Publik

08 April 2026, 22.53 WIB

Biaya Logistik Makin Ketat, Sailun Tawarkan Solusi Ban Lebih Efisien - Image
Otomotif

Biaya Logistik Makin Ketat, Sailun Tawarkan Solusi Ban Lebih Efisien

08 April 2026, 22.11 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore