Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
09 April 2026, 00.56 WIB

Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya

Isuzu luncurkan Traga AC di GIICOMVEC 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) turut meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam pameran ini, Isuzu menampilkan berbagai solusi kendaraan niaga yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional pelanggan di Indonesia.

Berlokasi di Hall B3, Isuzu menghadirkan sejumlah model unggulan, seperti Isuzu D-Max DC Rodeo, Isuzu ELF NMR, Isuzu GIGA FVM. Selain itu, Isuzu juga memperkenalkan model terbaru Isuzu Traga AC, yang untuk pertama kalinya mulai dipasarkan di ajang ini.

Presiden Direktur PT IAMI, Masayasu Hideshima, mengatakan keikutsertaan Isuzu di GIICOMVEC 2026 menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

Interior Isuzu Traga AC. (Dony/JawaPos.com)

“Kami ingin menghadirkan solusi kendaraan niaga yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis pelanggan,” ujarnya.

Isuzu Traga AC Jadi Sorotan

Kehadiran Isuzu Traga AC menjadi salah satu fokus utama dalam pameran ini. Model ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kendaraan niaga yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman bagi pengemudi.

Fitur air conditioner (AC) menjadi nilai tambah penting, terutama untuk operasional di Indonesia yang memiliki suhu tinggi. Dengan kabin yang lebih sejuk, pengemudi dapat bekerja lebih nyaman dan menjaga fokus selama perjalanan.

Isuzu menyebut sistem AC pada Traga dirancang dengan standar pabrikan (OEM) dan dapat dirawat di jaringan bengkel resmi di seluruh Indonesia.

Selain fitur baru, Isuzu Traga tetap mempertahankan keunggulan utamanya sebagai kendaraan niaga ringan. Beberapa spesifikasi utamanya meliputi mesin diesel 2.499 cc (4JA1), tenaga 80 hp dan torsi 19,5 kgm, kapasitas angkut hingga 1,5 ton.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
GIICOMVEC 2026: Suzuki Bawa New Carry hingga APV untuk Sektor Bisnis dan Layanan Publik - Image
Otomotif

GIICOMVEC 2026: Suzuki Bawa New Carry hingga APV untuk Sektor Bisnis dan Layanan Publik

08 April 2026, 22.53 WIB

Biaya Logistik Makin Ketat, Sailun Tawarkan Solusi Ban Lebih Efisien - Image
Otomotif

Biaya Logistik Makin Ketat, Sailun Tawarkan Solusi Ban Lebih Efisien

08 April 2026, 22.11 WIB

Isuzu Siapkan Kejutan di GIICOMVEC 2026, Ada Varian Baru - Image
Otomotif

Isuzu Siapkan Kejutan di GIICOMVEC 2026, Ada Varian Baru

02 April 2026, 17.42 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore